HIER seilen sich Batman & Co. vor Kinderklinik ab

Da staunten die jungen Patienten der Klinik Donaustadt nicht schlecht: Über dem Spital kreiste plötzlich ein Polizeihubschrauber. Kurz darauf seilte sich Wonder Woman auf das Dach ab – und sorgte damit für große Augen bei den Kindern.

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Die ungewöhnliche Aktion der Wiener Polizei fand am Montag, dem 14. September, bereits zum wiederholten Mal statt. Dafür schlüpften Seiltechniker der WEGA und eine Polizistin des Landeskriminalamtes Wien in Superhelden-Kostüme.

Als der Polizeihubschrauber über der Klinik auftauchte, versammelten sich jene Kinder, die ihre Station kurzzeitig verlassen durften, vor der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde.

Dann ging es los: Wonder Woman seilte sich vom Dach ab. Die Polizeimusik Wien begleitete den Auftritt mit einer Fanfare und kündigte damit die nächsten Helden an.

Batman, Thor und Spider-Man im Einsatz

Auch Batman und Thor kamen zum Einsatz und seilten sich gemeinsam mit Wonder Woman an der Fassade der Klinik ab.

Spider-Man sorgte schließlich für den spektakulärsten Moment: Er hangelte sich kopfüber an einem Seil direkt über den Köpfen der Kinder hinweg. Dafür gab es jede Menge Applaus.

Auch Polizeihund Defcon war dabei

Mitten in der Aktion schienen die Superhelden plötzlich in der Luft festzuhängen. Erst mit Unterstützung von Innenminister Gerhard Karner, Wiens Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und Thomas Wagner, dem Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, konnten die großen und kleinen Helden schließlich zusammengebracht werden.

Für tierische Unterstützung sorgte Polizeidiensthund "Defcon". Er erschnüffelte zahlreiche Polizeigeschenke, die hinter einem Polizeimotorrad versteckt worden waren.

Anschließend wurden die Geschenkesackerln der Kinderpolizei an die jungen Patienten verteilt.

© APA/LPD WIEN

Superhelden besuchen die Kinder

Für die Polizisten war der Einsatz damit aber noch nicht vorbei. Batman, Wonder Woman und Co. besuchten auch jene Kinder auf den Stationen, die bei der Abseilaktion nicht dabei sein konnten.

Es gab Umarmungen, aufmunternde Worte und viele strahlende Gesichter. Für einige Momente wurde aus einem Krankenhausaufenthalt ein ganz besonderer Tag – mit echten Superhelden zu Besuch.