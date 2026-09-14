HIER wird es nochmal bis zu 30 Grad heiß!

Der Sommer gibt noch einmal alles: In Teilen Deutschlands klettern die Temperaturen am Dienstag auf knapp 30 Grad. Doch danach dreht das Wetter kräftig – und auch in Österreich steht noch einmal ein spätsommerliches Comeback bevor.

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Vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands wird es am Dienstag noch einmal richtig warm. Am Oberrhein sind laut aktueller Prognose sogar knapp 30 Grad möglich. Auch sonst wird es vielerorts spätsommerlich.

Doch lange hält die Wärme nicht: Bereits am Dienstagabend nähert sich aus Nordwesten eine Kaltfront. Vor allem im Nordwesten können Gewitter und kräftige Schauer aufziehen. In der Nacht breiten sich Regen und kühlere Luft weiter aus.

Am Mittwoch erreicht die Wetterfront weitere Teile Deutschlands. Die Temperaturen gehen deutlich zurück, dazu kommen Regen und Schauer. Lokal können dabei auch größere Regenmengen zusammenkommen.

Auch Österreich bekommt noch einmal Spätsommer

Und wie sieht es bei uns aus? Auch Österreich darf sich zunächst noch über spätsommerliche Temperaturen freuen.

Am Dienstag wird es vor allem im Osten und Süden sonnig und warm. In Wien sind rund 23 bis 24 Grad möglich, in Innsbruck bis zu 27 Grad. In Oberösterreich werden bis zu 25 Grad erwartet.

Noch wärmer wird es am Mittwoch: Dann sind in mehreren Regionen bis zu 26 oder 27 Grad drin. In Tirol können örtlich sogar 28 Grad erreicht werden. Auch Wien kommt auf etwa 25 bis 26 Grad.

Danach kippt das Wetter

Doch auch bei uns bleibt der Spätsommer nicht lange. Am Mittwoch ziehen von Westen her zunehmend Wolken auf, später sind Regenschauer und Gewitter möglich. In der Nacht auf Donnerstag dreht der Wind auf West und eine deutlich kühlere Wetterphase beginnt.

© Getty Images

Am Donnerstag ist es dann spürbar frischer. In Oberösterreich werden nur noch 14 bis 18 Grad erwartet, in Tirol liegen die Höchstwerte bei etwa 16 bis 22 Grad. Auch in Wien ist bei rund 18 bis 20 Grad Schluss.

Der kurze Spätsommer-Ausflug ist damit vorbei – und der Herbst klopft auch in Österreich immer deutlicher an.