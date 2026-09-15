oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Polizei-Fahnung

Maskenmann mit Waffe überfällt Tankstelle, Tresor geknackt

Beleuchtete Tankstelle bei Nacht mit einem Auto und klarem, blauem Himmel.
© Getty Images
Ein bewaffneter und maskierter Täter hat eine Angestellte bei einer Tankstelle in Klagenfurt-Viktring überfallen. Der Mann bedrohte die Frau und erbeutete Bargeld aus dem Tresor.
OE24 auf Google bevorzugen

Montag gegen 21:10 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Viktring wegen einer Alarmauslösung zu einer Tankstelle in Klagenfurt gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf die 47-jährige Mitarbeiterin, die von einem kurz zuvor geschehenen Raubüberfall berichtete. Die Frau war gerade mit dem Schließen des Betriebs beschäftigt, als ein unbekannter Mann sie überraschte.

Auch interessant

Diese Shows räumten bei den Emmys ab

Todesdrama! Biker (22) überholt PKW, kracht frontal in LKW

Alaba und Sabitzer nie wieder im ÖFB-Team?

Maskierter Täter fordert Bargeld

Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Mann drängte die Angestellte unter Einsatz einer Waffe wieder zurück in das Gebäude. Um was für eine Waffe es sich genau handelte, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Unbekannte forderte von der Mitarbeiterin die Herausgabe von Geld. Da die Kasse zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits abgeschlossen war, befand sich darin kein Bargeld mehr.

Flucht mit mehreren hundert Euro

Daraufhin drängte der Täter die 47-Jährige in den hinteren Bereich der Tankstelle und zwang sie dazu, den Tresor zu öffnen. Anschließend flüchtete der Mann in eine bislang unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ, weitere Erhebungen werden geführt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schweizer Bankiers: Krise noch lange nicht vorbei

Christina Stürmer: "Ich habe nach Veränderung gelechzt"

Maskenmann mit Waffe überfällt Tankstelle – Tresor geknackt

Kurzes Sonnen-Comeback, dann kommen heftige Regenmassen

Vermisster Bauarbeiter tot geborgen

EU & Bures fordern billigere Vignetten

Boxer vermöbelt Ringrichter

Todesdrama! Biker (22) überholt PKW, kracht frontal in LKW

Auf Kreuzfahrt durch 1001 Nacht

HIER seilen sich Batman & Co. vor Kinderklinik ab