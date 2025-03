× 10 MILLIONEN Dollar Kopfgeld: Ex-Olympia-Star jetzt meistgesuchter Drogenboss

Von der Skipiste in den Knast. Das FBI jagt ehemaligen Olympia-Snowboarder.

Seine Geschichte gleicht einem Hollywood-Drehbuch. Als gefeierter Snowboarder holte der vom FBI gesuchte Drogen-Boss 2001 Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Nassfeld, nachdem er zwei Jahre davor Bronze in der gleichen Disziplin gewonnen hatte. Doch nach der sportlichen Karriere und der Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City (Platz 24) begann der Mega-Absturz.

© Getty ×

Ryan Wedding (43) soll tonnenweise Kokain von Kolumbien nach Nordamerika geschleust haben. Das FBI setzt 10 MILLIONEN DOLLAR Belohnung auf ihn aus!

Blutiges Drogen-Geschäft

Weddings Kokain-Imperium soll laut Ermittlern mit mehreren Morden in Verbindung stehen. Die Fahnder vermuten ihn in Mexiko – unter dem Schutz eines berüchtigten Kartells. Mit der Mega-Belohnung hofft das FBI, dass einer seiner Komplizen ihn verpfiffen wird. Denn Wedding gehört jetzt offiziell zu den „Ten Most Wanted Fugitives“!

Schlinge wird enger

Einer seiner engsten Vertrauten, Andrew Clark, wurde bereits im Oktober in Mexiko festgenommen und im Februar an die USA ausgeliefert. Jetzt fürchtet Wedding, dass sein alter Kumpel plaudert – und ihm die Handschellen immer näher kommen. Weddings' Zukunft? Lebenslang!