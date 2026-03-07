Revolutionsgarden: Warten auf US-Militär in Straße von Hormuz

Die iranischen Revolutionsgarden "warten" nach eigenen Angaben darauf, dass das US-Militär Schiffe durch die strategisch und wirtschaftlich bedeutsame Straße von Hormuz im Persischen Golf begleiten.

"Wir warten auf ihre Präsenz", sagte ein Sprecher der Revolutionsgarden am Samstag, nachdem die US-Regierung vor dem Hintergrund des Iran-Krieges angekündigt hatte, Schiffen in der Meerenge schnellstmöglich Geleitschutz durch die Marine geben zu wollen.

"Wir empfehlen den Amerikanern, sich vor jeder Entscheidung an das Feuer auf dem US-Supertanker Bridgeton im Jahr 1987 und an die unlängst angegriffenen Öltanker zu erinnern", sagte der Sprecher laut der Nachrichtenagentur Fars.

Die Revolutionsgarden trafen unterdessen staatlichen Medien zufolge einen Tanker in der Straße von Hormuz. Das Schiff fahre unter der Flagge der Marshallinseln, hieß es am Samstag unter Berufung auf die Eliteeinheit.