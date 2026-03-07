Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Iranische Revolutionsgarde
© Getty Images

Iran

Revolutionsgarden: Warten auf US-Militär in Straße von Hormuz

07.03.26, 15:58
Teilen

Die iranischen Revolutionsgarden "warten" nach eigenen Angaben darauf, dass das US-Militär Schiffe durch die strategisch und wirtschaftlich bedeutsame Straße von Hormuz im Persischen Golf begleiten.  

"Wir warten auf ihre Präsenz", sagte ein Sprecher der Revolutionsgarden am Samstag, nachdem die US-Regierung vor dem Hintergrund des Iran-Krieges angekündigt hatte, Schiffen in der Meerenge schnellstmöglich Geleitschutz durch die Marine geben zu wollen.

"Wir empfehlen den Amerikanern, sich vor jeder Entscheidung an das Feuer auf dem US-Supertanker Bridgeton im Jahr 1987 und an die unlängst angegriffenen Öltanker zu erinnern", sagte der Sprecher laut der Nachrichtenagentur Fars.

Die Revolutionsgarden trafen unterdessen staatlichen Medien zufolge einen Tanker in der Straße von Hormuz. Das Schiff fahre unter der Flagge der Marshallinseln, hieß es am Samstag unter Berufung auf die Eliteeinheit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen