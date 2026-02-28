Knaller-Gerücht um Julian Nagelsmann

Der DFB-Coach Julian Nagelsmann hat einen Vertrag bis 2028 bei der deutschen Nationalmannschaft. Doch er könnte schon im Sommer wieder in den Vereinsfußball zurückkehren.

Julian Nagelsmann will mit dem DFB-Team bei der kommenden WM endlich wieder um den Titel mitspielen. Der 38-Jährige hat aktuell einen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2028 und betonte zuletzt, dass er diesen erfüllen würde.

Trotzdem flammen immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr in den Vereinsfußball auf. Dabei würde Nagelsmann die Premier League sehr interessieren. Dies bestätigt auch der Journalist Ben Jacobs. Er geht noch einen Schritt weiter. Laut ihm soll Nagelsmann sogar schon direkt nach der Weltmeisterschaft verfügbar sein.

Der Deutsche sei auf der Kandidatenliste von Manchester United. Dass Nagelsmann diesen Posten übernimmt, ist derzeit sehr fraglich. Ein vorzeitiger Abschied vom ehemaligen Bayern-Coach ist nur denkbar bei einer erneuten WM-Enttäuschung.