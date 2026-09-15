Zeitumstellung sorgt schon jetzt für viele Fragen

Auf Google steigen seit Anfang September die Suchanfragen zur Zeitumstellung massiv an. Viele Menschen in Österreich möchten den richtigen Zeitpunkt keinesfalls versäumen.

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Jedes Jahr gibt es Termine wie den Schulanfang oder den Reifenwechsel, die regelmäßig wiederkehren und dennoch nicht dauerhaft im Gedächtnis bleiben. Dazu gehört auch das Umstellen der Uhren. Ein Blick in die Google-Statistik belegt, dass die Informationssuche dazu bereits viele Wochen vor dem eigentlichen Stichtag beginnt.

Ein Hauptgrund für das frühe Suchen ist die Sorge vor unangenehmen Konsequenzen. Wer den Termin vergisst, riskiert Peinlichkeiten oder verpasst im schlimmsten Fall Verkehrsmittel wie den Bus. Um solche Situationen zu vermeiden, informieren sich viele Menschen lieber frühzeitig über die genauen Details.

Der Herbst bringt Veränderung

Zusätzlich sorgt der Monatsbeginn im September für ein allgemeines Gefühl des Wandels. Die Sommertage enden, die Schule startet wieder und es wird spürbar früher dunkel. In diesem Zusammenhang erinnert man sich daran, dass auch die Umstellung der Uhr bevorsteht, und greift zur Suchmaschine.

Eine Stunde länger schlafen

In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober, wird die Uhr um 03:00 Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Dadurch wird aus 03:00 Uhr wieder 02:00 Uhr. Das bedeutet für alle eine Stunde mehr Schlaf.