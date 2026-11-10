Diese TV Sender werden jetzt abgedreht

Das Fernsehangebot von ARD und ZDF wird deutlich verkleinert.

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Mit Jahresende 2026 verschwinden gleich drei bekannte Sender aus dem linearen Programm. Betroffen sind tagesschau24, ONE und ARD alpha. Hintergrund ist eine umfassende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland.

Grundlage dafür ist der neue Reformstaatsvertrag, der seit Dezember 2025 gilt. Er verpflichtet ARD und ZDF dazu, ihre Zahl an Fernsehprogrammen zu reduzieren und stärker auf gemeinsame Angebote zu setzen. Die drei Sender werden daher mit 31. Dezember 2026 eingestellt.

Diese Programme bleiben erhalten

Trotz der Einschnitte müssen Zuschauer nicht auf alle Gemeinschaftsangebote verzichten. Sender wie Arte, 3sat, der Kinderkanal KiKA und Phoenix bleiben bestehen. Auch das Online-Angebot Funk wird weitergeführt.

Künftig konzentrieren sich ARD und ZDF bei ihren gemeinsamen linearen Programmen vor allem auf drei Angebote: Phoenix für Information und politische Berichterstattung, Neo mit einem Schwerpunkt auf jüngere Erwachsene sowie Info als Kanal für Dokumentationen.

Nach Angaben der Sender zählen diese Programme zu den besonders stark genutzten Angeboten in den Bereichen Information, Bildung, Dokumentation und junge Zielgruppen.

Ziel der Reform ist es, Doppelstrukturen abzubauen, Kosten zu reduzieren und das öffentlich-rechtliche Angebot stärker zu bündeln. Für Fernsehzuschauer bedeutet das allerdings auch, dass drei bisher eigenständige Programme ab 2027 nicht mehr verfügbar sein werden.