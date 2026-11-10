ORF-Wolf gibt in "ZiB2" Mathe-Nachhilfe

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) war am Dienstagabend Gast in der "ZiB2". Am Ende der Sendung gab ORF-Moderator Armin Wolf dann noch Mathe-Nachhilfe.

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Alarmierende Zahlen aus den Schulen: Nur ein Viertel der Jugendlichen (4. Klasse Mittelstufe und AHS) erreicht die Bildungsstandards in Lesen und Mathematik. Das ist ein deutlich schlechteres Ergebnis als noch bei der letzten Bildungsstandard-Überprüfung. Nur in Englisch zeigt der Trend nach oben.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) war dazu am Dienstagabend in der "ZiB2" bei ORF-Anchor Armin Wolf.

"Das sind besorgniserregende Zahlen, die leider nicht überraschend sind", so Wiederkehr, der unter anderem auf den PISA-Test verweist.

Die Zuwanderung würde aber nur zum Teil die schlechteren Zahlen erklären. Wesentliche Faktoren seien auch Handys - "zu lange Bildschirmzeiten" - und die Schulschließungen während Corona.

"Armutszeugnis" für das Bildungssystem?

Wolf wollte von Wiederkehr auch wissen, ob es nicht ein "Armutszeugnis" für das Bildungssystem sei, dass die Kompetenzen in Englisch offensichtlich durch beispielsweise englischsprachige Serien auf Netflix besser wurden und eben nicht durch Schulen. Wiederkehr entgegnete, dass auch in den Volksschulen in den letzten Jahren Englisch mehr in den Fokus gerückt sei. Der Minister gestand aber, dass die größten Faktoren natürlich englischsprachige Serien, Videos oder Spiele seien.

Wiederkehr sprach sich auch einmal mehr dafür aus, die Schulsysteme später zu trennen (AHS / Mittelschule). Mit zehn Jahren sei diese Trennung zu früh. Daher sei etwa eine "mögliche Verlängerung der Volksschule" eine wichtige Maßnahme. Dafür gebe es aber derzeit keine politische Mehrheit - weder im Parlament noch in der Regierung, so der NEOS-Politiker.

Wolf gibt Nachhilfe an der Tafel

Am Ende der "ZiB2"-Sendung gab Wolf dann auch noch Mathe-Nachhilfe. Er rechnete auf einer Kreidetafel ein Beispiel, das im Beitrag zuvor gezeigt wurde, vor. Das Ergebnis: a=2.