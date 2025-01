× Udo Jürgens Leben kommt unter den Hammer

99 persönliche Erinnerungsstücke des unsterblichen Udo Jürgens werden jetzt versteigert. Eine Auswahl davon gibt es am 13. und 14. Jänner auch bei Sotheby's in Wien zu sehen.

Ein vom deutschen Fußball-Nationalteam signierter Bademantel (Schätzpreis 150 bis 200 Euro) unzählige Awards, sein Konzert-Piano (30.000) der Bentely Continetal (bis zu 70.000) oder eine Skulptur von Jean (Hans) Arp (bis zu 200.000) – 99 persönliche Erinnerungsstücke des unsterblichen Udo Jürgens, die von 23. bis 30. Jänner bei Sotheby's in Köln und online versteigert werden.

Eine kleine Auswahl davon, auch ein personalisierten Stift, Souvenirs vom Musical "Ich war noch niemals in New York oder Stecktücher kann man am 13. (und 14. Jänner auch bei bei Sotheby's in Wien besichtigen. Auch ein Halbakt von Klimt, für den Gallus Pesendorfer von Sotheby's bis zu 18.000 Euro erwartet.

"Nach langer und reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, einige sorgfältig ausgewählte Erinnerungsstücke aus seinem Leben den Menschen zugänglich zu machen, die ihm so viel bedeuteten: seinen Fans", begründen Jürgens' Kinder Jenny ihre Entscheidung für die Versteigerung "Udo - The Personal Collection of the late Udo Jürgens". Mit dem Erlös wollen sie "ein Herzensprojekt" des Vaters unterstützen. Eine Stiftung zur Förderung von Nachwuchskünstlern.

Besonderes Interesse gilt einem mit Plexiglas verkleideten Flügel, den Jürgens in den Schweizer Alpen spielte, und einem Grand Piano (Schätzpreis jeweils 20.000 bis 30.000 Euro). Das teuerste Stück ist aber eine Skulptur von Jean (Hans) Arp, entstanden 1967 und Unikat, mit einem Schätzpreis von 150.000 bis 200.000 Euro