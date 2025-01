Versteigerung von Udo Jürgens Habseligkeiten, auch von seinem weißen Bademantel

Der Sänger und Komponist starb am 21. Dezember 2014.

Zehn Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens können Fans persönliche Gegenstände des berühmten Musikers im Internet ersteigern.Angeboten werden ein weißer Bademantel, Auszeichnungen wie Goldene Schallplatten, Erinnerungsstücke, Kunstwerke und Luxusobjekte, wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilte. Vom 23. bis 30. Jänner läuft dort die Onlineversteigerung „Udo – The Personal Collection of the Late Udo Jürgens“. Mit dem Erlös will die Familie die Udo-Jürgens-Stiftung unterstützen.