„Papa liegt auf der Straße. Ohne Puls. Ohne Atmung.“ Udo-Jürgens-Kinder erzählen ihr Todesdrama Am 21. Dezember 2014, also vor exakt 10 Jahren, stürzte Udo Jürgens bei einem Spaziergang in Zürich in den Tod. Zum 10 Todestag lassen seine Kinder den „brachialsten Tag“ auf oe24.TV noch einmal Revue passieren.