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Aus für Libro: Alle Filialen werden zu Pagro

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Das LOGO der Papierhandelskette Libro an einer Filiale in Wien, gelbe und rote Buchstaben.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Unklar bleibt, ob weitere Filialen geschlossen werden.
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Die bereits angekündigte schrittweise Verschmelzung von Libro und Pagro und das Verschwinden der bekannten österreichischen Handelsmarke wird zeitlich konkreter. Die Libro-Filialen sollen bis 2028/2029 auf Pagro umgestellt werden, teilte die Schul- und Büroartikelkette mit. Derzeit gibt es noch 117 Libro-Filialen und 157 Pagro-Standorte, hieß es auf APA-Anfrage.

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Über 30 unrentable Libro-Standorte wurden seit Anfang 2025 geschlossen. Die Restrukturierung und der Wettbewerbsdruck schlagen sich auch in den Geschäftszahlen nieder. Die MTH-Tochter PL Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) managt die beiden Vertriebsschienen Libro und Pagro und verzeichnete 2025/26 (bis Ende Februar) einen Umsatzrückgang von 5 Prozent auf 276 Mio. Euro und einen Verlust von rund 9 Mio. Euro, geht aus dem im Firmenbuch kürzlich veröffentlichten Jahresabschluss hervor.

Eingang einer PAGRO-Filiale mit rotem PAGRO-Schriftzug und Blick auf das Ladeninnere.
© APA/GEORG HOCHMUTH

Weitere Standortschließungen nicht ausgeschlossen

Ob noch mehr Filialen geschlossen werden, wollte man nicht ausschließen. "Weitere Anpassungen erfolgen laufend und orientieren sich unter anderem an Standortstruktur, Wirtschaftlichkeit und regionalem Bedarf", sagte Pagro/Libro-Geschäftsführer Thomas Marx zur APA. "Entscheidungen zu möglichen weiteren Schließungen werden daher jeweils im Rahmen dieser laufenden Evaluierung getroffen."

Das Logo einer Pagro-Diskont-Filiale mit gelbem Vordach in Eisenstadt.
© APA/HANS KLAUS TECHT

Die österreichische MTH-Gruppe als Eigentümerin von Libro und Pagro lässt beide Marken im Bereich Werbung und Sortiment bereits seit 2025 enger zusammenarbeiten. Der Libro-Webshop wurde im Herbst 2025 geschlossen, das gesamte Online-Warenangebot ist seitdem bei pagro.at gebündelt. Das Pagro-Angebot für Schule, Büro, Haushalt und Kreativität wird durch die Sortimente von Libro mit Artikeln aus den Bereichen Buch, Gaming, Spielwaren und Papeterie erweitert. Bis Jahresende sollen 25 Filialen im neuen Pagro-Konzept geführt werden, 2027 sollen dann weitere 75 Standorte in ganz Österreich folgen.

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Libro hatte in Hochphase bis zu 250 Filialen

Ende der 1990er-Jahre hatte Libro in seiner wirtschaftlichen Hochphase bis zu 250 Standorte. Die vom 2024 verstorbenen Ex-Politiker und Industriellen Josef Taus gegründete MTH-Gruppe übernahm Libro vor mehr als 20 Jahren nach der Insolvenz im Jahr 2002. Die Handelskette hatte sich zuvor mit ihrer Online-Expansion übernommen. MTH übernahm auch 2004 den Büroartikel-Spezialisten Pagro.

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