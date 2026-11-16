Taxis ohne Fahrer: Tesla will drei Milliarden Euro investieren

Paukenschlag für den Industriestandort Deutschland: Der US-Elektroautobauer Tesla plant eine gigantische Erweiterung seiner Gigafactory in Grünheide bei Berlin.

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Wie das Unternehmen von Elon Musk mitteilte, sollen rund drei Milliarden Euro in den Ausbau fließen.Wie das Unternehmen von Elon Musk mitteilte, sollen rund drei Milliarden Euro in den Ausbau fließen.Wie das Unternehmen von Elon Musk mitteilte, sollen rund drei Milliarden Euro in den Ausbau fließen.Das Herzstück der Pläne: In Brandenburg sollen künftig bis zu eine Million fahrerlose "Cybercabs" vom Band laufen.

Weltweit fortschrittlichste Tesla-Fabrik

Mit dem Milliarden-Investment will Tesla in Grünheide ein komplett neues Produktionsgebäude sowie Nebengebäude und eine weitere Abwasserbehandlungsanlage errichten.

Das Ziel des Konzerns ist ambitioniert: Man wolle in Brandenburg die Grundlage für die "weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik" schaffen. Die geplanten "Cybercabs" sind autonome Robotaxis, die Passagiere künftig ganz ohne Fahrer ans Ziel bringen sollen.

Wie das Unternehmen von Elon Musk (im Bild) mitteilte, sollen rund drei Milliarden Euro in den Ausbau fließen. © IMAGO/Image Press Agency

So soll der Bau ablaufen

Der Antrag für das neue Gebäude soll noch in diesem Jahr eingereicht werden (aufbauend auf dem Gesamtantrag von 2023). Baubeginn: Der Startschuss für die Bauarbeiten ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Produktionsstart: Ab dem Jahr 2029 sollen die ersten Robotaxis in Grünheide gefertigt werden.

Tesla sucht wieder Hunderte Mitarbeiter

Im Oktober zählte das im März 2022 eröffnete Werk bereits wieder 12.600 Beschäftigte – nachdem die Zahl zeitweise unter 11.000 gefallen war. In den letzten Monaten wurden bereits 2.000 zusätzliche Stellen geschaffen.

Für den geplanten Ausbau sucht Tesla ab sofort mehrere Hundert weitere Fachkräfte, vor allem in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung.

Künftig sollen in Grünheide 7.500 Fahrzeuge pro Woche (rund 375.000 pro Jahr) produziert und auch die Batteriezellfertigung weiter ausgebaut werden.