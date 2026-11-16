Bis zu 60 cm Neuschnee und Regen in den kommenden Tagen

Während in Wien und im Osten noch milde Herbsttemperaturen herrschen, startet in den österreichischen Bergen der tiefste Winter.

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Eine kräftige Westströmung sorgt in den kommenden Tagen für markante Neuschneemengen – allerdings mit extremen regionalen Unterschieden.

Hier fällt der meiste Schnee

Besonders der Westen Österreichs bekommt die volle Wucht der aktuellen Wetterfront ab, wie die Experten von der "Geosphere Austria" wissen. In Vorarlberg sowie im Tiroler Oberland und im Außerfern stauen sich die feuchten Luftmassen am Alpennordrand. Laut aktuellen Wettermodellen kommen dort bis Donnerstag bis zu 40 Millimeter Niederschlag zusammen.

In den hochalpinen Frostlagen bedeutet das 30 bis 60 Zentimeter frischen Pulverschnee – ideale Bedingungen für die Gletscher und hochgelegenen Skigebiete.

Entlang der Alpennordseite von Salzburg bis Oberösterreich schneit es ebenfalls immer wieder, die Mengen fallen dort jedoch etwas geringer aus. Schneefallgrenze steigt auf über 2.000 Meter Wer in den Tälern oder im Flachland auf eine weiße Überraschung hofft, muss sich noch gedulden.

Durch die milde Westströmung pendelt die Schneefallgrenze in den nächsten Tagen meist zwischen 1.500 und über 2.000 Metern. Auf der Alpensüdseite sowie im Osten und Südosten – darunter Kärnten, die Steiermark, Niederösterreich und Wien – bleibt es unter der Woche weitgehend trocken. Bei Höchstwerten von bis zu 15 Grad fällt höchstens vereinzelt etwas Regen.

Auf der Turracher Höhe (Kärnten) fällt in den nächsten Tagen kaum nennenswerter Neuschnee. © Getty Images

Kommt nächste Woche der Winter ins Flachland?

Für alle Winter-Fans im Osten gibt es dennoch spannende Signale in den Langfrist-Prognosen: Ab dem 26. November berechnen führende Wettermodelle einen markanten Kaltlufteinbruch aus Norden. Sollte sich dieses Szenario durchsetzen, könnte die Schneefallgrenze deutlich sinken und auch im Flachland sowie rund um Wien erstmals in dieser Saison für eine geschlossene Schneedecke sorgen. Da der Zeitraum noch weit in der Zukunft liegt, beobachten Meteorologen die Entwicklung derzeit genau.