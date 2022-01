Einbruch bei Amira und Oliver Pocher

Wieder ein Einbruch bei einem Prominenten.

Nach Verena Pooth: Nächster Einbruch bei einem Promi. Vor einer Woche wurde bei den Pochers eingebrochen, wie "Bild" berichtet. Während Amira und Oliver Pocher ihre zwei Söhne (2, 1) im Erdgeschoss bettfertig machten, kletterten Unbekannte auf die Garage und durchs Fenster ins Obergeschoss ein.

Den Einbruch selbst bemerkte das Paar nicht. "Erst, als ich meine leeren Schmuckschatullen auf dem Bett liegen sah, dämmerte mir, dass was nicht stimmt", erzählt die österreichische Moderatorin Amira Pocher. "Es muss wirklich schnell gegangen sein. Ein Slot zwischen 18 und 19 Uhr", schildert die 29-jährige Kärntnerin in der neuen Folge des Podcastes "Die Pochers hier!"

Das Paar rief die Polizei. Amira Pocher: "Ich darf nicht daran denken, wenn wir ihm mit den Kindern auf dem Arm begegnet wären. Ich habe Angst, die Kinder allein schlafen zu lassen."

Der Einbruch war in Pietro Lombardis Haus

Amira und Oliver Pocher wohnen mit ihren zwei Söhnen (2, 1) seit Juli im Haus ihres Freundes Pietro Lombardi (29), wo der Einbruch nun stattfand, weil ihr Haus von der Jahrhundert-Flut zerstört wurde.

Wieder Einbruch bei Promi. Erst an Weihnachten waren Diebe in die Villa von TV-Star Verona Pooth (53) in Meerbusch eingestiegen.