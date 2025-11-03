Mehr als 3,2 Mio. Flugpassagiere von Shutdown betroffen

In den USA führt die seit über einem Monat herrschende Haushaltssperre nach Angaben eines Luftfahrtverbands zu erheblichen Problemen im Flugverkehr.

Mehr als 3,2 Millionen Passagiere waren seither von Verspätungen oder Flugausfällen betroffen, wie die Branchenlobby Airlines for America am Montag mitteilte. Allein am vergangenen Freitag, dem bisher schlimmsten Tag seit Beginn des Government Shutdowns, habe es mehr als 300.000 Flugreisende getroffen.

Grund seien Personalengpässe bei den Fluglotsen. 16 Prozent der Verspätungen im Oktober seien darauf zurückzuführen. Vor dem Verwaltungsstillstand habe der Anteil üblicherweise bei fünf Prozent gelegen.

Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten konnten sich im Kongress bisher nicht auf den neuen Bundesetat einigen. Mit Beginn des Haushaltsjahrs am 1. Oktober trat daher eine weitreichende Budgetsperre ein. In zahlreichen Behörden geht seitdem kaum noch etwas. Fluglotsen müssen dennoch weiter arbeiten, werden aber nicht bezahlt. Hunderte haben Zweitjobs angenommen, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Ein Ende des Haushaltsstreits ist bisher nicht absehbar.