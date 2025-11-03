Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 34.750 aktien up +7.75% Andritz AG 64.35 aktien down -1.91% BAWAG Group AG 114.00 aktien up +1.88% CA Immobilien Anlagen AG 23.900 aktien down -0.91% CPI Europe AG 16.600 aktien down -1.83% DO & CO Aktiengesellschaft 208.00 aktien up +0.48% EVN AG 26.150 aktien up +3.36% Erste Group Bank AG 89.75 aktien equal +0% Lenzing AG 25.800 aktien down -0.58% OMV AG 48.220 aktien up +1.6% Oesterreichische Post AG 29.950 aktien down -0.17% PORR AG 27.800 aktien up +0.91% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.320 aktien down -0.06% SBO AG 29.300 aktien up +1.91% STRABAG SE 69.30 aktien up +2.06% UNIQA Insurance Group AG 12.900 aktien up +1.26% VERBUND AG Kat. A 68.50 aktien up +2.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.650 aktien up +0.34% Wienerberger AG 25.500 aktien down -0.93% voestalpine AG 30.800 aktien down -0.26%
  1. oe24.at
  2. Business
Flughafen
© APA

US-Verband

Mehr als 3,2 Mio. Flugpassagiere von Shutdown betroffen

03.11.25, 23:00
Teilen

In den USA führt die seit über einem Monat herrschende Haushaltssperre nach Angaben eines Luftfahrtverbands zu erheblichen Problemen im Flugverkehr. 

Mehr als 3,2 Millionen Passagiere waren seither von Verspätungen oder Flugausfällen betroffen, wie die Branchenlobby Airlines for America am Montag mitteilte. Allein am vergangenen Freitag, dem bisher schlimmsten Tag seit Beginn des Government Shutdowns, habe es mehr als 300.000 Flugreisende getroffen.

Grund seien Personalengpässe bei den Fluglotsen. 16 Prozent der Verspätungen im Oktober seien darauf zurückzuführen. Vor dem Verwaltungsstillstand habe der Anteil üblicherweise bei fünf Prozent gelegen.

Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten konnten sich im Kongress bisher nicht auf den neuen Bundesetat einigen. Mit Beginn des Haushaltsjahrs am 1. Oktober trat daher eine weitreichende Budgetsperre ein. In zahlreichen Behörden geht seitdem kaum noch etwas. Fluglotsen müssen dennoch weiter arbeiten, werden aber nicht bezahlt. Hunderte haben Zweitjobs angenommen, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Ein Ende des Haushaltsstreits ist bisher nicht absehbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden