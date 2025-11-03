Schwarzeneggers Heimat: Christkindlmarkt abgesagt!

Für die Marktgemeinde Thal, Steiermark ist’s dieses Jahr vorbei: Der traditionelle Christkindlmarkt wurde abgesagt – zu starke wirtschaftliche Belastungen machten die Durchführung unmöglich.

Die Marktgemeinde Thal hat den diesjährigen Christkindlmarkt offiziell abgesagt. Auf ihrer Website heißt es: „Leider müssen wir den diesjährigen Christkindlmarkt aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen absagen.“

© Gemeinde Thal Homepage

Harte Einschnitte

Obwohl der Markt vergangene Jahre mit festlicher Stimmung, Kunsthandwerk und Kinderprogrammen gefeiert wurde, sah man sich diesmal gezwungen, harte Einschnitte vorzunehmen.

Die Hoffnung bleibt bestehen, dass es im Weihnachtsjahr 2026 wieder ein Comeback geben kann.