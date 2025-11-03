Alles zu oe24VIP
Kopie von Der Donar5810V im Einsatz in den Alpen!
© TCS

36 Jobs wackeln

Bittere Pleite: Bekannte Umweltfirma mit 14 Millionen Euro verschuldet

03.11.25, 12:05
Teilen

Das Landesgericht Eisenstadt hat über die TCS Umwelttechnik GmbH aus dem burgenländischen Unterkohlstätten das Sanierungsverfahren eröffnet. 36 Mitarbeiter bangen um ihren Job.

Die TCS Umwelttechnik GmbH (vormals Truck Center Süd GmbH) ist nun offiziell in Schieflage. Wie der KSV1870 mitteilte, wurde das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bedeutet, dass die Geschäftsführung die Kontrolle abgibt. Eine Insolvenzverwalterin übernimmt das Ruder.

36 Jobs auf der Kippe und 150 Gläubiger bangen um ihr Geld

Die Pleite des Maschinenbauers hat weitreichende Folgen:

  • 36 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen und fürchten um ihre Jobs.
  • Insgesamt müssen sich 150 Gläubiger darauf einstellen, dass sie ihr Geld nicht oder nur teilweise zurückbekommen.

Umsatzeinbruch und Zahlungsausfälle

Was hat zu dem Debakel geführt? Laut Unternehmensangaben sind ein massiver Umsatzeinbruch in der Vermietungsbranche und zahlreiche Zahlungsausfälle von Kunden der Grund für die Insolvenz. Das Unternehmen vermietet nämlich eine Vielzahl von Maschinen, unter anderem LKW- und traktorgezogene Holzhacker sowie langsamlaufende Holz-, Müll- und Universalschredder.

Der Donar5810V im Einsatz in den Alpen!

Der Donar5810V im Einsatz in den Alpen!  Über die Fahrerkabine hinüber wird nasser und bereits leicht kompostierter Forstabraum verstopfungsfrei und mit großer Kraft und Präzision abgeräumt. 

© TCS

Diese Faktoren haben die Finanzen des Unternehmens offenbar so stark belastet, dass der Fall nun vor Gericht landet.

Rettungsplan: 20 Prozent der Forderungen in zwei Jahren

Immerhin gibt es einen Sanierungsplan. Die TCS Umwelttechnik GmbH bietet ihren Gläubigern an, 20 Prozent ihrer Forderungen zu begleichen. Der Haken: Ausgezahlt werden soll dieses Geld erst innerhalb von zwei Jahren, nachdem der Sanierungsplan angenommen wurde.

Ob dieser Rettungsversuch überhaupt eine Chance hat, muss sich erst zeigen. „Die Insolvenzverwalterin wird nunmehr in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen der Schuldnerin aufrechterhalten werden können“, so Alexander Greifeneder vom KSV1870.

Wichtige Termine für Gläubiger

  • Anmeldefrist für Forderungen: 01. Dezember 2025
  • Prüfungstermin: 15. Dezember 2025
  • Sanierungsplantermin: 19. Januar 2026

Mit der Abwicklung des Falls wurde die Kosch & Partner Rechtsanwälte GmbH als Insolvenzverwalterin betraut.

