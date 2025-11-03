Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Business
  Manager
Bitpanda CEO Eric Demuth
© Tischler

Krypto-Millionär

Bitpanda-Gründer wechselt in den Aufsichtsrat der Schweizer Holding

03.11.25, 10:22
Eric Demuth ist neuer Chairman und Präsident des Verwaltungsrates der Schweizer Holdinggesellschaft Bitpanda Group AG. 

Bei der Krypto-Plattform Bitpanda kommt es zu einem Personalwechsel: Mitgründer und bisheriger Co-CEO von Bitpanda, Eric Demuth, wird Chairman und Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Holdinggesellschaft Bitpanda Group AG. Demuth soll sich auf die Gestaltung der langfristigen Vision und Strategie sowie die weitere Expansion konzentrieren, teilte Bitpanda am Montag in einer Aussendung mit.

Lukas Enzersdorfer-Konrad führt Bitpanda Group als alleiniger CEO  

Bitpanda Deputy CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad.

© oe24/Fuhrich

Bisheriger Co-CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad wird künftig die Bitpanda Group als alleiniger CEO führen. "In meiner neuen Rolle werde ich auch künftig eng mit Lukas und unseren Teams zusammenarbeiten, um das Unternehmen weiter voranzubringen, unsere strategische Basis zu stärken und sicherzustellen, dass Bitpanda eine treibende Kraft für Finanzinnovation in Europa und darüber hinaus bleibt", merkte Demuth an.

