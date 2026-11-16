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Linienbus stürzt über Böschung: Zwei Verletzte

Online Redaktion
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Blaulicht eines Rettungswagens bei Sonnenuntergang, Autos stehen auf der Straße im Hintergrund.
© Getty Images
Dramatische Szenen am Montagvormittag in Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach): Ein Linienbus kam von der Straße ab und stürzte einen Abhang hinunter.
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Im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach ist es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus gekommen.

Ein 38-jähriger Lenker verlor bei Putzleinsdorf aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine steile Böschung.

Seitenscheibe eingeschlagen

An Bord befanden sich neben dem Fahrer drei Fahrgäste: ein 51-jähriger Mann, ein 15-jähriger Jugendlicher sowie ein gleichaltriges Mädchen. Da sich die Türen des verunglückten Busses offenbar nicht mehr öffnen ließen, reagierte ein zufällig vorbeikommender Ersthelfer geistesgegenwärtig: Er schlug eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und ermöglichte allen vier Personen so die Flucht aus dem Wrack.

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Laut Polizeiangaben endete der Absturz vergleichsweise glimpflich: Der 38-jährige Buslenker sowie einer der Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Rohrbach. Die übrigen Insassen blieben unverletzt. Für die Bergung des verunglückten Linienbusses musste ein spezieller Abschleppdienst angefordert werden.

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