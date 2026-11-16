Blitzeis-Crash: Vier Autos, drei Verletzte

Dramatischer Wintereinbruch hat am Montagmorgen im steirischen Ennstal. Auf der Ennstalstraße (B 320) bei Trautenfels kam es im Berufsverkehr zu einer Karambolage mit vier beteiligten Fahrzeugen.

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Für viele Pendler begann die neue Arbeitswoche am Montag, dem 16. November 2026, mit einem Schrecken. Gegen 7:30 Uhr verwandelte sich die Fahrbahn der B 320 im Bereich Trautenfels (Gemeinde Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen) durch plötzliches Blitzeis in eine Rutschbahn.

Drei Lenker mussten ins Spital

Gegen 7:30 Uhr war ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Pkw auf der B 320 in Trautenfels in Fahrtrichtung Gröbming unterwegs. Wegen des Biltzeises geriet er ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 36-Jährigen aus dem Bezirk Liezen.

Ein von Trautenfels kommender 31-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte den Pkw der 36-Jährigen. Ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz prallte gegen einen Straßenleitpflock.

Der 40-Jährige blieb unverletzt. Die übrigen Fahrzeuglenker wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Rottenmann eingeliefert.

Die Feuerwehr Unterburg war mit sieben Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.