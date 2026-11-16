Steiermark
Blitzeis-Crash: Vier Autos, drei Verletzte
Für viele Pendler begann die neue Arbeitswoche am Montag, dem 16. November 2026, mit einem Schrecken. Gegen 7:30 Uhr verwandelte sich die Fahrbahn der B 320 im Bereich Trautenfels (Gemeinde Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen) durch plötzliches Blitzeis in eine Rutschbahn.
Drei Lenker mussten ins Spital
Gegen 7:30 Uhr war ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Pkw auf der B 320 in Trautenfels in Fahrtrichtung Gröbming unterwegs. Wegen des Biltzeises geriet er ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 36-Jährigen aus dem Bezirk Liezen.
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Ein von Trautenfels kommender 31-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte den Pkw der 36-Jährigen. Ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz prallte gegen einen Straßenleitpflock.
Der 40-Jährige blieb unverletzt. Die übrigen Fahrzeuglenker wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Rottenmann eingeliefert.
Die Feuerwehr Unterburg war mit sieben Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.
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