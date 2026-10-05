82 Euro: Skifahren wird schon wieder teurer

Skifahrer müssen in diesem Winter erneut tiefer in die Tasche greifen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

So steigen auch im Bundesland Salzburg erneut die Preise. In mehreren großen Skigebieten erreichen die Kosten für Tageskarten neue Höchststände. Sofern es die Schneelage zulässt, soll am Wochenende am Kitzsteinhorn die Skisaison starten – eine Tageskarte kostet dort in der Hauptsaison 82 Euro.

Damit liegt das Kitzsteinhorn preislich auf dem Niveau von Saalbach-Hinterglemm und der Schmittenhöhe. In Zauchensee werden zu Weihnachten 75,50 Euro fällig, im Snow Space Salzburg 76 Euro. In Obertauern kostet der Tagesskipass für Erwachsene 72 Euro.

Auch im Skiverbund Ski amadé mit 25 Regionen in Salzburg und der Steiermark steigen die Preise. Saison- und Mehrtageskarten werden im Schnitt um 3,5 Prozent teurer. Als Gründe nennt Geschäftsführer Manuel Schnell gestiegene Energie- und Personalkosten sowie laufende Investitionen. "Ich glaube, dass wir die Preise mit durchschnittlich 3,5 Prozent moderat angepasst und uns da an der Inflation orientiert haben."

Früh buchen kann sich lohnen

Wer sparen will, sollte möglichst früh buchen. Im Ski-amadé-Verbund können Frühbucher laut Schnell bis zu 15 Prozent gegenüber späteren Preisen sparen. Die Saisonkarte für Erwachsene kostet im Vorverkauf 855 Euro, später 914 Euro.

Auch die SuperSkiCard wird teurer. Im Vorverkauf kostet sie heuer 1049 Euro, ab 4. Dezember werden 1190 Euro fällig. Im Vorjahr waren es noch 1145 Euro.

Auf günstigere Einheimischentarife müssen Wintersportler hingegen weiter warten. Dafür wäre zunächst eine entsprechende EU-Regelung nötig. Derzeit gelten solche Vergünstigungen als mögliche Diskriminierung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit. Eine Lösung ist bislang nicht in Sicht.