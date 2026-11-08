oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Nahost-Konflikt

Zwei-Tage-Ultimatum an Trump: Iran droht mit Militärschlag

Online Redaktion
von
Ein Mann sitzt bei einem Treffen mit einer iranischen Flagge und Getränkeflaschen auf dem Tisch.
© APA/AFP/ATTA KENARE
Der Iran erhöht den Druck auf Washington: Außenminister Abbas Araghchi hat den USA nach den jüngsten US-Wahlen ein Ultimatum gestellt. Teheran fordert eine Entscheidung zwischen Verhandlungen und weiterer Eskalation – und droht im Fall einer Ablehnung mit massiven militärischen Vergeltungsmaßnahmen.
OE24 auf Google bevorzugen

Araghchi erklärte auf der Plattform X, der Iran habe dem Weißen Haus einen "Zwei-Tage-Vorschlag" unterbreitet. Dieser sehe unter anderem ein Ende sämtlicher Kriegshandlungen vor. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt werden, müsse Washington mit einer massiven militärischen Antwort rechnen.

Auch interessant

Nvidia-Chef gesteht Affäre mit China-Spionin

Rangnick nominiert Rapidler Demir nach

Die Kino-Highlights der Woche

Trump schließt neue Angriffe nicht aus

US-Präsident Donald Trump hält eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen derzeit für "höchst unwahrscheinlich". Das sagte er am Sonntag dem Sender CNN. Voraussetzung sei allerdings, dass die Gespräche über eine Beilegung des Konflikts Fortschritte machten.

Trump schloss neue Angriffe ausdrücklich nicht aus. Sollte Teheran kein weitreichendes Abkommen unterzeichnen, sei er dazu bereit. Die USA hätten den Iran bereits "sehr hart getroffen", erklärte der Präsident.

Entscheidung mit weitreichenden Folgen

US-Präsident Donald Trump hält eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen derzeit für "höchst unwahrscheinlich". © Anadolu via Getty Images

Damit bleibt die Lage zwischen Washington und Teheran angespannt. Während der Iran mit Vergeltung droht, stellt Trump weitere Angriffe in den Raum. Ob es innerhalb der von Araghchi genannten zwei Tage zu einer Einigung kommt, ist offen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

2 Mio. Euro für HDTV-Receiver

Nvidia-Chef gesteht Affäre mit mutmaßlicher Spionin

Kälte-Schock am 13. November: US-Wettermodell schlägt Alarm

Aus für kostenlose Platzwahl bei AUA-Billigtickets

Säugling gequält: Vier und sechs Monate bedingt

Zwei-Tage-Ultimatum an Trump: Iran droht mit Militärschlag

Kampf gegen Kakau-Killer: Polizist wird zum Helden

Tote Österreicherin wollte nur Kurzurlaub in Krakau machen

Park-App Payuca nach Wiener Parkpickerlreform gewachsen

Wiener Lokal verlangt 99 Euro für Spaghetti Carbonara