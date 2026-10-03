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Mit Kaviar

Wiener Lokal verlangt 99 Euro für Spaghetti Carbonara

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Spaghetti Carbonara mit Speck und Parmesan auf weißem Teller, daneben das Wort "Carbonara".
© Getty Images/iStockphoto
Hausgemachte Spaghetti mit Tiroler Bauchspeck, Parmesan und dazu Kaviar kosten knapp 100 Euro.
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Die "Spelunke" am Donaukanal sorgt einmal mehr mit einem exquisitem Essen für Aufregung. Das Haubenlokal in der Taborstraße bietet hausgemachte Spaghetti Carbonara mit Tiroler Bauchspeck, Parmesan und dazu 30 g Royal Imperial Auslese Kaviar für 99 Euro an. Wer auf den Kaviar verzichtet, zahlt lediglich 24 Euro für das Gericht.

395 Euro für Schnitzel

Bereits im Jänner dieses Jahres sorgte die Spelunke mit einem Schnitzel für 395 Euro für Gesprächsstoff. Mit dem "Kaiser Franz" wurde dabei ein Schnitzel serviert, das mit klassischer österreichischer Küche nur noch auf den ersten Blick zu tun hat.

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Für den ungewöhnlich hohen Preis bekam man nicht einfach ein gewöhnliches Kalbsschnitzel auf den Teller. Verwendet wurde fein marmoriertes Wagyu-Fleisch, das traditionell paniert und in Fett ausgebacken wird. Veredelt wurde die Spezialität mit 23-karätigem Blattgold, Royal Caviar Imperial Auslese und einem eigens entwickelten Zitronenparfum.

Auch bei den Beilagen bleibt es klassisch österreichisch: Zum Schnitzel werden Babyerdäpfel, Salatherzen und Preiselbeeren gereicht. Die Portion ist für zwei Personen gedacht.

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