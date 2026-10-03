Maß & Stelze: So flott läuft das Wiesn-Business

MEHR ALS 1 MILLIARDE Euro werden in München beim Oktoberfest umgesetzt. Auch Österreich ist gut dabei. Wien knackt heuer die 400.000 Besucher.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Oktoberfest ist ein Milliardenbusiness. So läuft das Münchner Oktoberfest noch bis morgen und wird laut Veranstalter mehr als 1,5 Milliarden Euro Wirtschaftswert einspielen.

Die Besucherzahlen können sich ebenfalls sehen lassen. Es wird mit 6,7 Millionen Gästen gerechnet, die im Durchschnitt jeweils 92 Euro direkt auf dem Oktoberfest ausgeben.

Das summiert sich auf 617 Millionen Euro allein auf dem Festgelände.

Weitere 292 Millionen Euro lassen auswärtige Besucher für Einkäufe und Dienstleistungen in der Stadt München.

Für Übernachtungen und Gastronomie kommen noch einmal 688 Millionen Euro dazu

Wien knackt heuer die 400.000 Besucher

Johann Pittermann, Geschäftsführer der Wiener Kaiser Wiesn, führt oe24 durch das Fest. © Andreas Tischler / Vienna Press

Auch in Wien läuft die Sause bestens, wie oe24 erfährt. "Wir haben absolutes Kaiserwetter, die Besucher kommen in Strömen, aus der Umgebung, aber auch aus Westösterreich und Ausland", schwärmt Johann Pittermann, der langjährige Geschäftsführer der Wiener Kaiser Wiesn und ein echtes Festival-Genie. Der Ansturm ist so groß, dass er bittet:

“"Wer ein Ticket am Abend für ein Festzelt hat, soll bitte gerne schon früher kommen, damit es sich nicht so staut."” Johann Pittermann, Geschäftsführer der Wiener Kaiser Wiesn

Die Schlangen am Abend sind lang, jeder will mitfeiern. Wer schon nachmittags kommt, hat ab 12 Uhr gratis Eintritt. Vor den Abendveranstaltungen werden die Zelte dann noch einmal gereinigt für die Feier.

Von Musik-Kapellen bis zu Schuhplattlern

Die Wiener Kaiser Wiesn im Prater läuft seit dem 24. September und geht noch bis 11. Oktober – insgesamt 18 Tage. Auf dem Programm stehen rund 150 Konzerte mit knapp 2.000 Musikern, verteilt auf drei große Festzelte, fünf Almen und das Wiesn Dorf.

Für das leibliche Wohl der Gäste stehen unter anderem etwa 10.000 Portionen Stelze und 9.500 Grillhendl bereit – 800 Mitarbeiter sorgen dafür, dass das Fest reibungslos läuft.

Eine Maß Gösser Märzen kostet auf der Kaiser Wiesn 16,20 Euro, ein Liter Gasteiner 9,20 Euro.

Ein Maß Gösser Märzen (1 Liter): 16,20 Euro

16,20 Euro Weißer Spritzer (1 Liter): 21,20 Euro (bzw. 10,60 Euro für den halben Liter)

21,20 Euro (bzw. 10,60 Euro für den halben Liter) Aperol Spritz (0,25 Liter): 9,00 Euro

9,00 Euro Mineralwasser (1 Liter): 9,20 Euro

9,20 Euro Red Bull (0,25 Liter): 6,00 Euro

6,00 Euro Almdudler (0,35 Liter): 6,00 Euro

Auf der Wiener Kaiser Wiesn im Prater werden schätzungsweise rund eine viertel Million Liter Bier (etwa 250.000 Liter) getunken. In München sind es © Getty Images

Die Feier ist heuer ausgezeichnet gut besucht in Wien, sagt Pittermann oe24: "Es gibt Jugendkapellen mit eigenem Fanklub, die Studentenwiesn ist ausverkauft, die Schuhplattler kommen sehr gut an."

Spaß für Kids: Kaiserwiese beim Riesenrad

Die Wiener "Kaiser Wiesn" ist das größte volkstümliche Event des Landes statt. Zehntausende Menschen strömen in Dirndl und Lederhose Tag für Tag auf das Festgelände im Prater. Der Umsatz knackt zwar noch nicht die Milliarde wie in München, doch auch hier geht es um viele Millionen:

800 Arbeitsplätze sichert die Kaiser Wiesn.

Rund 4 Millionen Abgaben für die öffentliche Hand springen dabei heraus.

Insgesamt übersteigt die Wertschöpfung heuer wohl schon die 25 Millionen Euro.

Für Kinder gibt es eine eigene Wiese vor dem Riesenrad. "Die Heupyramide ist ein Riesen-Hit. Besonders für die Kleinsten", erzählt Pittermann. Für ältere Semester gibt es eigene Seniorenabende. Für alle ist etwas dabei auf der Wiener Wiesn, die heuer Rekorde knacken wird, wenn das Wetter so gut bleibt. "Die Feierlaune ist heuer großartig", sagt ein Besucher oe24. Auch abseits der drei großen Festzelte ist viel los: Im Wiesn Dorf wird täglich ab 12 Uhr bei freiem Eintritt gefeiert.

Eröffnung der Wiener Wiesn: Polizei Musikkapelle vor dem Wiener Riesenrad © Andreas Tischler / Vienna Press

Volkstanzgruppen, Blasmusik, Duo Amore, Wutzlpold und Co bringen Brauchtum und Musik mitten ins Dorf. Rund 30 Standln machen das Wiesn Dorf zur kulinarischen und handwerklichen Entdeckungsreise – von österreichischen Klassikern bis zu neuen Genussmomenten.

Teuerung schlägt zu: "Die Partner helfen"

Wie geht man mit den gestiegenen Energiekosten um? Hier verweist Pittermann auf die Sponsoren und Partner des Fest-Spektakels: "Sie helfen uns zum Glück, dass wir die Preissteigerungen nicht alleine tragen müssen." Er lädt alle ein, noch bis 11. Oktober mitzufeiern. Und erwähnt nochmals: "Kommen Sie gerne schon am Nachmittag."