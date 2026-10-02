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Beliebte Hütte in Salzburger Bergen heimlich verkauft

Phillip Platzer
von
Sesselliftstation in den Alpen mit Blick auf bergige Landschaft und blauen Himmel im Sommer.
© Getty Images
Die Rudolfshütte im Salzburger Uttendorf hat einen neuen Eigentümer: Hotelier Wilfried Holleis hat den Betrieb Ende Juli an eine Wiener Gesellschaft verkauft.
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Seit Donnerstag hat die bekannte Rudolfshütte in Uttendorf offiziell einen neuen Besitzer. Hotelier Wilfried Holleis hat die Hütte veräußert. Der neue Eigentümer des Betriebs ist die Wiener Tebulosmta GmbH. Der Name des Unternehmens nimmt Bezug auf den höchsten Berg Tschetscheniens.

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Die Tebulosmta GmbH wurde am 2. Juli im Firmenbuch eingetragen. Neben der Rudolfshütte hält die neu gegründete Gesellschaft auch 80 Prozent an der dazugehörigen Weißsee-Gletscherwelt GmbH.

Keine Details zum Kaufpreis

Sowohl bei der Rudolfshütte als auch bei den Unternehmensanteilen der Seilbahngesellschaft gibt es bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen keine Angaben. Zu den genauen Details rund um den Kaufpreis halten sich die Beteiligten bedeckt.

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