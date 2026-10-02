Überraschend
Beliebte Hütte in Salzburger Bergen heimlich verkauft
Seit Donnerstag hat die bekannte Rudolfshütte in Uttendorf offiziell einen neuen Besitzer. Hotelier Wilfried Holleis hat die Hütte veräußert. Der neue Eigentümer des Betriebs ist die Wiener Tebulosmta GmbH. Der Name des Unternehmens nimmt Bezug auf den höchsten Berg Tschetscheniens.
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Die Tebulosmta GmbH wurde am 2. Juli im Firmenbuch eingetragen. Neben der Rudolfshütte hält die neu gegründete Gesellschaft auch 80 Prozent an der dazugehörigen Weißsee-Gletscherwelt GmbH.
Keine Details zum Kaufpreis
Sowohl bei der Rudolfshütte als auch bei den Unternehmensanteilen der Seilbahngesellschaft gibt es bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen keine Angaben. Zu den genauen Details rund um den Kaufpreis halten sich die Beteiligten bedeckt.
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