oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

VW-Tochter

Skoda ruft eine Million Autos zurück

Phillip Platzer
von
Nahaufnahme eines Škoda Superb Lenkrads und Armaturenbretts im Innenraum.
© Getty Images
Wenige Tage nach dem Rückruf mehrerer Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und den Töchtern Audi und Seat zieht nun auch Skoda nach.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim tschechischen Autobauer sind weltweit rund 1,7 Millionen, in Deutschland rund 370.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, wie aus Daten das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Nach der KBA-Beschreibung dürfte es sich um dasselbe Problem handeln wie bei den anderen VW-Marken.

Auch interessant

Hans Sigl: Peinliches Hoppala im Podcast

Rauch-Alarm: Volksschule mit 166 Schülern evakuiert

Fälle der Woche mit Markus Tschank & Sascha Flatz

Ein Schraubenabriss könne zum Lenkungsausfall führen, hieß es in der Rückrufdatenbank. Als Gegenmaßnahme werde die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistente Schraube ersetzt. Betroffen sind bei der tschechischen VW-Tochter die Modelle Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb. Von Skoda lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Volkswagen, Audi und Seat mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. "Bei internen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann", teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage dazu mit.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wasserkraft-Tief: Stromimport steigt kräftig

Netto-Überraschung ab 2027: Für diese Verdiener schrumpft das Gehalt!

Verbund baut große Wasserstoff-Pilotanlage

Warenhaus Galeria schon wieder pleite

Espresso Martini mit Wiener Touch

Spritpreisbremse lässt Preise purzeln

Klage-Welle gegen Paket-Steuer

Jetzt erobern E-Schuhe die Welt

Doppelpleite bei Glücksspielfirma

Skoda ruft eine Million Autos zurück