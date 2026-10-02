Billa testet die Supermarkt-Revolution

Ein neues Kassensystem zieht bei Billa Plus ein: In ausgewählten Märkten können Kunden ihre Ware jetzt direkt am Regal selbst scannen.

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Billa erprobt derzeit ein geändertes Prozedere an der Kasse. Im modernisierten Billa Plus in der Bergmillergasse 7 in Wien-Penzing erfassen Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe auf Wunsch schon während des Gehens durch den Markt. Im Eingangsbereich stehen dafür 30 Handscanner bereit. Eine vorherige Registrierung oder das Öffnen einer Smartphone-App ist nicht erforderlich. Das Gerät wird einfach aus der Station genommen, woraufhin die Artikel direkt am Regal gescannt und nach einem Bestätigungston im Einkaufswagen oder der Tasche verstaubt werden können.

Einfache Bedienung direkt am Handscanner

Bei mehreren gleichen Produkten ist kein mehrfaches Scannen nötig, da die Stückzahl direkt am Gerät angepasst werden kann. Falls ein Artikel doch nicht gekauft wird, lässt er sich wieder aus der digitalen Liste löschen. Auch Rabattgutscheine sowie die jö-Karte sind mit dem Handscanner nutzbar. Nach dem Erfassen aller Waren wird der Vorgang am Scanner beendet, woraufhin ein QR-Code auf dem Bildschirm erscheint.

Bezahlung erfolgt an eigener Expresskasse

Dieser Code wird an einer eigenen Express-Kassa eingescannt, wo schlussendlich bezahlt wird. Danach wandert das Gerät zurück in die Halterung. Die bisherigen Bezahlwege bleiben erhalten: Sowohl herkömmliche Kassen als auch die gewohnten Selbstbedienungskassen stehen weiterhin zur Verfügung. Scan & Go dient somit als Ergänzung.

Weitere Standorte testen neue Technik

Der Testlauf beschränkt sich nicht nur auf die Bergmillergasse. Auch der Billa Plus in der Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt ist mit der Technik ausgerüstet. Ende Oktober folgt zudem ein Markt im niederösterreichischen Stockerau. Bei positiver Rückmeldung der Kundschaft könnten künftig weitere Filialen ausgestattet werden.