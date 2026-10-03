Alte Bauernregel warnt vor Winter-Knall

Der Oktober gilt in der traditionellen Wetterkunde als wichtiger Hinweisgeber für den kommenden Winter.

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Zahlreiche Bauernregeln verbinden Temperatur, Niederschlag, Frost, Schnee und Nebel in diesem Monat mit dem Wetter der darauffolgenden Wintermonate. Eine eindeutige Prognose lässt sich daraus zwar nicht ableiten – die überlieferten Sprüche zeigen aber, wie genau frühere Generationen den Jahreszeitenwechsel beobachteten.

Bekannte Regeln

Eine bekannte Regel lautet: "Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein." Demnach soll ein milder und freundlicher Oktober auf einen strengen Winter hindeuten. Ähnlich klingt der Spruch: "Warmer Oktober bringt fürwahr, stets einen kalten Februar." Hier wird insbesondere ein Zusammenhang zwischen einem warmen Herbstmonat und einem kalten Februar hergestellt.

Ganz anders fällt die traditionelle Deutung bei einem nassen und kühlen Oktober aus: "Ist er aber nass und kühl, mild der Winter werden will." Ein ungemütlicher Herbst soll demnach einen eher milden Winter ankündigen.

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Winter-Prognose

Auch früher Schnee wird in den Bauernregeln berücksichtigt. "Schneit’s im Oktober gleich, wird der Winter weich." Eine frühe Schneedecke gilt hier also nicht als Vorzeichen für besonders viel Kälte, sondern wird mit einem vergleichsweise milden Winter in Verbindung gebracht. Eine weitere Regel stellt ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Oktoberwetter und Jänner her: "Wenn’s im Oktober friert und schneit, bringt der Jänner milde Zeit."

Und schließlich spielt auch der Nebel eine Rolle: "Viel Nebel im Oktober, viel Schnee im Winter." Häufige Nebeltage werden traditionell als Hinweis auf einen schneereichen Winter interpretiert.

Solche Bauernregeln sind vor allem historische Wetterbeobachtungen und keine verlässlichen Vorhersagemethoden. Moderne Wetterprognosen und langfristige Klimamodelle beurteilen die Entwicklung des Winters anhand wesentlich umfangreicherer Daten.