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Deal mit Putin?

"Wird andere Form haben" - Trump schockt mit Ukraine-Sager

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Ein Mann im dunklen Anzug mit roter Krawatte steht im Freien, eine Frau im Hintergrund.
© CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag
US-Präsident Donald Trump stimmt die Ukraine auf territoriale Verluste als Folge eines Abkommens für ein Ende des russischen Angriffskriegs ein
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Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung "60 Minutes" abermals, dass er mit einem baldigen Ende des Kriegs rechne. "Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben", sagte Trump.

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Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.

Trump kündigt bereits seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 an, dass er den Krieg bald beenden werde. Teils sagte er sogar, der seit Februar 2022 andauernde Angriffskrieg könne innerhalb von 24 Stunden beigelegt werden.

Trump: "Russland sehr respektlos behandelt"

Trump sagte in dem neuen Interview, aus seiner Sicht sei das größte Hindernis für ein Ende des Kriegs "der Hass" zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Staatschef Wladimir Putin gewesen. Reporter Ross Douthat fragte daraufhin, ob dies von Seiten Selenskyjs angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei. Trump entgegnete: "Nun, ist es - aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt."

Zwei Männer im Anzug geben sich die Hand und gehen gemeinsam über einen roten Teppich auf einem Rollfeld.
© Getty Images

Trump weigerte sich, zu sagen, ob er Putin oder Selenskyj mehr vertraue. Zudem sagte Trump, er glaube nicht, dass der Kremlchef ihn hinhalte. "Niemand war Russland gegenüber härter als ich", behauptete Trump.

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Die jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, um den Verkauf von russischem Diesel zu ermöglichen, habe er gemacht, da der Weltmarkt dies gebraucht habe, argumentierte er. In den USA wurde der Schritt als eher verzweifelter Versuch gesehen, die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise zu drücken. Deren rasanter Anstieg trug zur haushohen Niederlage von Trumps Republikanern bei der US-Kongresswahl in der vorigen Woche bei.

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