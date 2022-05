Alaba bei Real in der Startelf - auch Thiago fit

Alles ist angerichtet für das große Endspiel im prestigeträchtigsten Klubbewerb der Welt: Der FC Liverpool und Real Madrid kämpfen heute im Stade de France um den Titel in der Champions League. Während es für die Engländer um den siebenten Triumph geht, kann der Rekord-Sieger aus Spanien bereits seinen 14. Erfolg einfahren.

David Alaba ist bei Real Madrid fit geworden. Auch Thiago lässt sich das große Finale nicht entgehen und steht in der Startelf bei Liverpool.

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Luis Diaz.

Here's how we line up for the #UCLfinal



????????