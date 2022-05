Salah im Knipser-Duell mit Benzema

Duell der Torjäger: Mohamed Salah (29) gegen Karim Benzema (34) im Fokus.

Es lief die 26. Minute im Endspiel 2018: Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos riss Liverpool-Stürmer Mohamed Salah in einem Zweikampf zu Boden und fiel dabei voll auf dessen Schulter. Der Ägypter versuchte noch weiterzuspielen, musste aber unter Tränen den Platz verlassen. Jetzt bekommt Salah gegen Real eine neue Chance. "Ich bin sehr motiviert, meine Motivation geht durch die Decke, nach dem, was letztes Mal passierte", versichert der Torjäger, der in dieser Saison bei acht CL-Treffern hält. Vor dem Endspiel sorgte er auch für Wirbel, weil er ein Bekenntnis zu zu den "Reds" vermied. "Ich bleibe definitiv auch nächste Saison", sagte Salah. Über die Chancen auf eine vorzeitige Verlängerung seines bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrages wollte der Ägypter aber vorerst "nicht sprechen".

Englische Klubs liegen Real-Torjäger Benzema

Heute steigt in Paris für Salah das Duell mit Karim Benzema. Der Real-Stürmer spielt mit 44 Toren in 45 Pf lichtspielen eine überragende Saison. Mit 15 Treffern in der Königsklasse führt er die Schützenliste an und jagt den Rekord von Cristiano Ronaldo (17). Allein 10 Tore gelangen ihm in der K.-o.-Phase und damit stellte er eine Bestmarke von Ronaldo bereits ein. "Wenn ich Tore schieße oder vorbereite, ist das schön und wichtig, aber der Erfolg der Mannschaft ist noch viel wichtiger", so der Franzose. Er hat übrigens 16 Tore in 22 CL-Spielen gegen englische Klubs erzielt - gegen Teams keiner anderen Nation traf er häufiger.