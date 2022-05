Alaba jagt Titel-Hattrick

ÖFB-Superstar David Alaba geht heute auf Hattrick in der Champions League los.

2020 1:0 gegen Paris Saint-Germain und 2013 2:1 gegen Borussia Dortmund -David Alaba hat bereits zwei Champions-League-Titel auf seiner Visitenkarte stehen, jubelte dabei jeweils mit dem FC Bayern München. Heute kann er mit Real Madrid seinen Titel-Hattrick in der Königsklasse perfekt machen.

Letztes Spiel am 26 April: Für Alaba kein Problem

Für ihn wäre es zudem der insgesamt 30. Titel in seiner Profi-Karriere, der dritte mit Real nach dem Gewinn des Supercups und der Meisterschaft. Von einem Gewohnheitseffekt ist aber nichts zu spüren. "Titel zu gewinnen wird überhaupt nicht fad, ganz im Gegenteil. Für solche Momente arbeitet man jeden Tag sehr hart", betont Alaba. In einem Champions-League-Finale zu siegen sei "etwas Spezielles, etwas Unfassbares, etwas, das man mit Worten gar nicht beschreiben kann", so Alaba, der hinzufügt: "Aber zuerst einmal müssen wir gewinnen."

Wegen Adduktorenproblemen bestritt er sein letztes Spiel am 26. April, kehrte erst am Montag ins Mannschaftstraining zurück. Die mehrwöchige Pause wertet Alaba aufgrund seiner Routine nicht als Nachteil. "Die Erfahrung spielt sicher eine gewisse Rolle, und ich konnte in letzter Zeit auch viele gute Einheiten absolvieren. Ich bin topfit und absolut bereit", stellt Alaba klar.