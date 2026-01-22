Neue Liebe für Kitzbühel-Star

2024 krönte er mit dem zwei Abfahrtssiegen in Kitzbühel seine imposante Karriere.

Vor gut einem Jahr kämpfte Ski-Star Cyprien Sarrazin (31) nach einem schweren Crash in Bormio um sein Leben. Sechs Tage Koma, Not-OP am Kopf, ungewisse Zukunft. Ob der zweifache Kitzbühel-Sieger jemals wieder Weltcuprennen fährt? Noch offen. Die Olympischen Spiele in Italien? Für ihn fix kein Thema.

Neues Traumpaar

Nachdem der Franzose zuletzt auf Instagram beim Langlaufen mit Laura Gimmler (32) zu sehen war, brodelte die Gerüchteküche. Jetzt ist klar: Sarrazin und die deutsche Langlauf-Queen sind ein Paar! Das neue Traumpaar des Wintersports.

Als Edelfan bei Olympia dabei

Für Sarrazin ein Lichtblick nach einem Albtraum-Jahr. Im Dezember 2024 lag er nach Hirnblutungen im Koma, die Schädeldecke musste geöffnet werden. Die gute Nachricht: keine bleibenden Schäden. Erst nach einem Jahr konnte er wieder auf Ski stehen – an Rennen ist diese Saison aber nicht zu denken. Trotzdem reist Sarrazin im Februar zu den Olympischen Spielen ins Val di Fiemme. Nicht als Athlet – sondern als Fan, wie er der BILD verrät: „Ich werde dort sein. Um Laura anzufeuern.“