Deutsche Bundesliga

Transfer-Hammer offiziell: Muslic holt Dzeko zu Schalke

22.01.26, 13:38
Zweitligist FC Schalke 04 finalisierte seinen größten Transfer der vergangenen Jahre und verstärkte am Donnerstag die Offensive mit dem einstigen Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko.  

Österreichs Trainer Miron Muslic bekommt im Aufstiegskampf der 2. deutschen Bundesliga prominente Verstärkung: Der FC Schalke 04 hat am Donnerstag Edin Džeko verpflichtet. Der 39-jährige Bosnier, der ursprünglich noch bis zum Sommer bei der AC Fiorentina unter Vertrag stand, wechselt ablösefrei zu den Königsblauen und unterschreibt beim Tabellenführer einen Vertrag bis zum Saisonende.

Ein echter Transfer-Coup für die Schalker.

„Ich habe mich seit dem ersten Interesse sehr intensiv mit Schalke beschäftigt und mir einige Spiele angeschaut. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, mit Trainer Miron Muslic und natürlich auch mit Nikola Katić waren sehr gut“, sagte Džeko nach dem bestandenen Medizincheck am Donnerstag. „Es ist beeindruckend, wie sich die Mannschaft nach schwierigen Jahren in dieser Saison entwickelt hat. Ich möchte jetzt alles dafür geben, damit wir als Team auch in der Rückrunde erfolgreich sind.“

Mit der Verpflichtung des Routiniers reagiert Schalke auf seine Offensivprobleme. Nach 18 Spieltagen stehen für den Traditionsklub lediglich 22 Treffer zu Buche – zu wenig für einen Aufstiegskandidaten. Genau hier soll Džeko helfen.

Bundesliga-Rückkehr vor Augen

Und seine Bilanz spricht für sich: In 856 Pflichtspielen auf Vereinsebene erzielte er 371 Tore und bereitete 153 weitere vor. In 146 Länderspielen für Bosnien-Herzegowina traf er 72 Mal. Stationen wie Manchester City, AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahçe Istanbul unterstreichen seine internationale Klasse.

Jetzt soll der Torjäger mit seiner Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit dafür sorgen, dass Schalke den großen Traum wahrmacht – die Rückkehr in die Bundesliga.

