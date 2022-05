"Für CL-Titel würde ich meine Frau hergeben!"

Ein Champions-League-Titel ist mit das Größte was ein Fußballer erreichen kann. Ob Real-Star Federico Valverde dafür wirklich seine hübsche Frau eintauschen würde?

Alles ist angerichtet für das große Endspiel im prestigeträchtigsten Klubbewerb der Welt: Der FC Liverpool und Real Madrid kämpfen heute im "Stade de France" um den Titel in der Champions League. Während es für die Engländer um den siebenten Triumph geht, kann der Rekord-Sieger aus Spanien bereits seinen 14. Erfolg einfahren.

Wie sehr Real-Star Federico Valverde den begehrten Titel gewinnen will? Um fast jeden Preis! Gegenüber der spanischen Sportzeitung "AS" scherzt der 23-Jährige Final-Debütant. "Was ich dafür geben würde, diese Champions League zu gewinnen? Außer meinen Sohn… Vielleicht würde ich meine Frau eintauschen“, erklärte der Uruguayer im Vorfeld des Endspiels.

Valverdes Frau: "Ich verurteile das nicht"

Ob das seine Frau, die argentinische Fernseh-Moderatorin Mina Bonino (28), so lustig finden würde? Schließlich sind die beiden seit über zwei Jahren verheiratet, posten oft gemeinsame Fotos auf den sozialen Medien aus dem Urlaub und werden auch häufig auf Madrids Straßen entdeckt. Valverdes Frau zeigte sogar Verständnis: "Ich verurteile das nicht. Wenn River Plate eine weitere Copa Libertadores gewinnen würde, würde ich ihn auch hergeben. Man muss Freunde opfern, alles für die 14!".

Über Gegner Liverpool spricht Valverde mit großem Respekt. "Es ist ein großartiger Kader und sie sind in jedem Teil des Spielfelds gut trainiert. Auch ihre Spieler auf der Bank sind in Topform – wenn sie eingewechselt werden, drehen sie Spiele um. Sie sind ein großartiges Team, von Anfang bis Ende", so Valverde.