Drosten: 'Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen'

Der Experte fordert die Politik auf, jetzt dringend Dinge zu ändern.

Die Corona-Zahlen steigen seit einigen Wochen in fast allen europäischen Staaten wieder deutlich an. Der deutsche Virologe Christian Drosten befürchtet nun, dass die Pandemie erst richtig losgehen wird.

Im Interview mit „Focus“ spricht der Virologe Klartext: „Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Auch bei uns.“ Dabei warnt Drosten auch davor, falsche Entscheidungen zu treffen. „ Es kann großen Schaden anrichten, wenn Politiker*innen die Dynamik einer Pandemie für politische Botschaften nutzen. Das ist sehr schwierig – das Virus serviert unmittelbar die Rechnung. Man sieht, was das in den USA anrichtet. Auch in Deutschland sehen wir die Konsequenzen.“

"Machen nichts besser als andere"

Drosten fordert pragmatische Entscheidungen in den kommenden Monaten. „Wir müssen, um die Situation in den kommenden Monaten zu beherrschen, Dinge ändern. Wir brauchen pragmatische Entscheidungen. Es werden schon Festtagsreden auf den deutschen Erfolg gehalten, aber man macht sich nicht ganz klar, woher er kam.“

Der Top-Virologe betont auch, dass Deutschland nichts besser mache als andere Staaten. „Wir haben nichts besonders gut gemacht. Wir haben es nur früher gemacht. Darum waren wir erfolgreich. Wir waren nicht deshalb erfolgreich, weil unsere Gesundheitsämter besser waren als die französischen, oder weil unsere Krankenhäuser besser ausgestattet sind als die italienischen. Wenn man das jetzt überträgt in den Herbst, dann muss man sich natürlich klarmachen, dass wir auch weiterhin nichts besser machen als andere.“