Klopp schwärmt von Rivale Ancelotti

Stars auf der Trainerbank: Carlo Ancelotti und Jürgen Klopp im Final-Fieber.

Während Jürgen Klopp nach seinem zweiten Titel in der Champions League greift, wäre es für Carlo Ancelotti bereits der vierte -und ein weiteres Highlight seiner beeindruckenden Karriere. Der 62-Jährige ist seit wenigen Wochen der erste Trainer, der in Europas fünf Topligen (England, Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich) Meister wurde. Nun wartet auf Ancelotti sein fünftes Champions-League-Finale als Trainer -dieses Kunststück hat noch kein Coach zustande gebracht. Sollte er Real zum Sieg führen, wäre es sein vierter Titel, womit Ancelotti alleiniger Rekordhalter wäre. "Ich erlebe gerade einen sehr glücklichen Moment in meiner Karriere und hoffe, dass ich noch lange weitermachen kann. Ich mag wirklich, was ich tue, und ich genieße das Leben", zeigt sich Ancelotti entspannt.

Klopp zieht seinen Hut Klopp zieht schon jetzt den Hut vor seinem Kontrahenten. "Er ist einer der erfolgreichsten Trainer der Welt und ein Vorbild im Umgang mit Erfolg. Und er ist ein netter Kerl", so Klopp. Dennoch will der 54-Jährige, der seinen Vertrag im April bis 2026 verlängert hat, heute mit Liverpool den Pokal stemmen - es wäre nach dem FA-Cup und dem Ligacup der dritte Triumph in der Saison.