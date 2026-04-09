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Insolvenz
© Getty Images

Immobilien gepfändet

Steirische Immobilienverwalter mit 12 Mio. Euro Passiva insolvent

09.04.26, 11:22
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Banken hatten Kreditlinien fällig gestellt. 

Graz. Drei steirische Immobilienverwalter - alle zu hundert Prozent zur LPL Capital Management GmbH gehörig - haben am Donnerstag beim Landesgericht Graz Insolvenz beantragt. Die drei Firmen - LPL KNB Immobilienverwaltung GmbH, LPL Immobilienverwaltung GmbH und LPL Lannerweg Immobilienverwaltung GmbH - kommen zusammen auf Passiva von rund 11,88 Mio. Euro, wie Creditreform und KSV mitteilten. Es handelt sich um Projektgesellschaften ohne Dienstnehmer, dafür aber 33 Gläubiger.

Die Zahlungsunfähigkeit sowie die Überschuldung der drei Gesellschaften resultiert im Wesentlichen daraus, dass die finanzierenden Banken die bestehenden Kreditlinien fällig gestellt und dem Abschluss einer Restrukturierungsvereinbarung nicht zugestimmt haben. Den Verbindlichkeiten steht umfangreiches Immobilienvermögen gegenüber, das allerdings teils pfandrechtlich belastet ist. Die weitere Verfahrensabwicklung werde durch die noch zu bestellenden Insolvenzverwalter zu koordinieren sein, hieß es seitens des KSV.

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