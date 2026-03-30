12.000 Euro: Ex erstattet Betrugsanzeige gegen Jimi Blue Ochsenknecht

Nach Hotel-Schulden in Österreich und unbezahlten Zechen droht Jimi Blue Ochsenknecht nun neuerlicher Ungemach durch eine Betrugsanzeige seiner Ex-Verlobten Laura-Marie Geissler.

Die einstige „Turbo-Romanze“ zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Laura-Marie Geissler (27) beschäftigt nun die Strafverfolgungsbehörden. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sieht sich der Schauspielersohn mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert: Seine ehemalige Verlobte hat bei der Staatsanwaltschaft München I Anzeige wegen des Verdachts auf Betrug erstattet. Es geht um eine Summe im fünfstelligen Bereich, die das einstige Liebesglück nun endgültig vor Gericht führt.

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12.000 Euro-Rückforderung der Ex

Im Kern der Auseinandersetzung steht ein Privatdarlehen aus dem Juli 2023. Geissler soll Ochsenknecht damals insgesamt 20.000 Euro geliehen haben, von denen laut Aktenlage bislang lediglich rund 8.000 Euro zurückgezahlt wurden. Die Differenz von 12.000 Euro bildet nun die Grundlage für die Anzeige am gemeinsamen ehemaligen Wohnsitz in München. Während die Staatsanwaltschaft zu dem laufenden Verfahren derzeit noch schweigt, bewerten Rechtsexperten die strafrechtliche Relevanz vorsichtig.

Strafverteidiger Dr. Adam Ahmed gab gegenüber „Bild“ zu bedenken, dass für einen Betrugstatbestand der Nachweis erbracht werden müsse, dass Ochsenknecht bereits zum Zeitpunkt der Geldleihe keine Rückzahlungsabsicht hegte. Ohne entsprechende Anhaltspunkte sieht der Jurist hier eher eine Angelegenheit für den Zivilrichter: „Maximal ein Fall für den Zivilrichter.“

Ein Sündenregister mit österreichischer Note

Für Jimi Blue Ochsenknecht ist der Gang zur Justiz kein unbekanntes Terrain. Erst im vergangenen Jahr 2025 sorgte er in Österreich für Schlagzeilen, als eine unbeglichene Hotelrechnung über fast 14.000 Euro zu seiner Festnahme und anschließenden Auslieferung nach Deutschland führte. Letztlich musste er inklusive Gebühren 18.000 Euroberappen. Auch das Jahr 2026 begann wenig rühmlich: Ein Strafbefehl wegen offener Restaurantrechnungen wurde kürzlich rechtskräftig.

Vom Liebesrausch zum Gerichtstermin

Dabei begann alles so vielversprechend. Im April 2022 präsentierten sich der Ochsenknecht-Sohn und die Rennfahrerin als neues Traumpaar der High Society. Die Verlobung folgte auf dem Fuße, doch hinter der glitzernden Fassade bröckelte es bald. Familiäre Zerwürfnisse und der öffentlich ausgetragene Konflikt um Jimi Blues Tochter sorgten für permanenten Druck, bis die Beziehung im Spätsommer 2024 endgültig zerbrach.

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht wollen ein Elternteam für ihre Tochter sein. © Instagram

Dass aus der einstigen Leidenschaft nun eine Anzeige wegen Betrugs resultiert, markiert den vorläufigen Tiefpunkt einer ohnehin turbulenten Vita. Bislang lehnten beide Parteien eine öffentliche Stellungnahme zu den aktuellen Vorwürfen ab.