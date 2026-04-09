Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Niki Fellner Daniela Bardel
© Kernmayer Photography/Johannes Kernmayer

Media-Analyse 2025

Sensationelle 979.000 Leser für ÖSTERREICH/oe24 in der neuen CrossMediaReach+

Von
09.04.26, 11:32
Teilen

Damit fehlen nur noch 21.000 Leser:innen auf die 1 Millionen-Leser-Grenze! 

Sensationelle Werte für ÖSTERREICH und oe24 in der aktuellen Media-Analyse 2025. Bei der CrossMediaReach+ kommt ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at bereits täglich auf 979.000 Leser:innen bei Print, Online und Newsletter. Damit erreicht ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at eine CrossMediaReach+ von 12,5 Prozent.

Steigerung der Print-Reichweite 

Eindrucksvoll sind insbesondere die CrossMediaReach+-Zahlen bei der jungen Kernzielgruppe sowie die signifikante Steigerung der Print-Reichweite von oe24. Bei den 30- bis 39-Jährigen erreicht ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at bereits 17,4 Prozent Reichweite pro Tag und damit täglich 219.000 Leser. In der Print-Reichweite ist die Tageszeitung oe24 sogar signifikant gestiegen.

"Starkes Wachstum von oe24 auf allen Channels"

oe24 CEO Niki Fellner: „Die heute veröffentlichte Media-Analyse ist einmal mehr ein eindrucksvoller Beweis für das starke Wachstum von oe24 auf allen Channels. Erstmals kratzen wir in der CMR+ an der 1-Million-Leser-Marke. Uns fehlen nur noch 21.000 Leser:innen. Ganz besonders freut mich auch die signifikante Steigerung unserer oe24 Print-Zeitung. Gerade in Zeiten, in denen die Print-Reichweiten vieler Verlage unter Druck sind, ist es umso erfreulicher, dass oe24 als Marke auch im Printmarkt zulegen kann und Leser:innen dazugewinnt. Unser Ziel ist es, die CMR+-Reichweite weiter auszubauen und die Millionen-Grenze zu überspringen.“

Quelle: Media-Analyse 2025, CMR+ Schwankungsbreiten auf www.media -analyse.at/Signifikanz . Bei den CMR- und CMR+-Werten erfolgt bei der Onlinereichweite eine Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA). Tageszeitung oe24 (GRATIS) von 5,0% Reichweite (MA 2024) auf 5,6% Reichweite (MA 2025)

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen