Sensationelle 979.000 Leser für ÖSTERREICH/oe24 in der neuen CrossMediaReach+

Damit fehlen nur noch 21.000 Leser:innen auf die 1 Millionen-Leser-Grenze!

Sensationelle Werte für ÖSTERREICH und oe24 in der aktuellen Media-Analyse 2025. Bei der CrossMediaReach+ kommt ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at bereits täglich auf 979.000 Leser:innen bei Print, Online und Newsletter. Damit erreicht ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at eine CrossMediaReach+ von 12,5 Prozent.

Steigerung der Print-Reichweite

Eindrucksvoll sind insbesondere die CrossMediaReach+-Zahlen bei der jungen Kernzielgruppe sowie die signifikante Steigerung der Print-Reichweite von oe24. Bei den 30- bis 39-Jährigen erreicht ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at bereits 17,4 Prozent Reichweite pro Tag und damit täglich 219.000 Leser. In der Print-Reichweite ist die Tageszeitung oe24 sogar signifikant gestiegen.

"Starkes Wachstum von oe24 auf allen Channels"

oe24 CEO Niki Fellner: „Die heute veröffentlichte Media-Analyse ist einmal mehr ein eindrucksvoller Beweis für das starke Wachstum von oe24 auf allen Channels. Erstmals kratzen wir in der CMR+ an der 1-Million-Leser-Marke. Uns fehlen nur noch 21.000 Leser:innen. Ganz besonders freut mich auch die signifikante Steigerung unserer oe24 Print-Zeitung. Gerade in Zeiten, in denen die Print-Reichweiten vieler Verlage unter Druck sind, ist es umso erfreulicher, dass oe24 als Marke auch im Printmarkt zulegen kann und Leser:innen dazugewinnt. Unser Ziel ist es, die CMR+-Reichweite weiter auszubauen und die Millionen-Grenze zu überspringen.“

Quelle: Media-Analyse 2025, CMR+ Schwankungsbreiten auf www.media -analyse.at/Signifikanz . Bei den CMR- und CMR+-Werten erfolgt bei der Onlinereichweite eine Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA). Tageszeitung oe24 (GRATIS) von 5,0% Reichweite (MA 2024) auf 5,6% Reichweite (MA 2025)