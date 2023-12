Tot: Zweiter Risikowolf in OÖ erlegt

Das männliche Tier wurde am Dienstagmorgen geschossen.

OÖ. Erst am 1. Dezember wurde der Risikowolf in Bad Kreuzen im Bezirk Perg zum Abschuss freigegeben. Er näherte sich immer wieder den Menschen und Häusern und zeigte keine Scheu. Wie das Büro von Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Dienstag bekannt gab, wurde der Risikowolf am Dienstagmorgen erlegt. Ersten Angaben zufolge handelt es sich um ein männliches Tier und wurde in der Nähe eines Hauses erlegt. Das Tier soll in der Vergangenheit schon zweimal in den Innenhof eines Bauernhofs eingedrungen sein.

Die Abschusserlaubnis für den Wolf betraf 29 Jagdgebiete in den Bezirken Freistadt und Perg. Sie wäre noch bis 29. Dezember aufrecht gewesen.

Es ist der zweite Risikowolf, der in OÖ erlegt wurde. Erst vor vier Wochen wurde eine 22 kg schwere Jungwölfin in der Nähe von Freistadt von einem Jäger erlegt. Wer die beiden Wölfe erlegte, wird nicht bekannt gegeben: "Um unsere Jäger vor Anfeindungen zu schützen, bleiben Ort und Vollzugsperson geheim", heißt es.