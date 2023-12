Bürgermeister erhalten satte Gehaltserhöhung

Schon jetzt verdienen die Bürgermeister bis zu 9.174,70 Euro.

Salzburg. Ab 1. Jänner steigen die Gehälter aller Salzburger Bürgermeister um 97 Prozent. Damit erhalten auch die Orts- und Stadtchefs eine Gehaltserhöhung im Bereich der Inflationsrate - genau wie die Beamten. Ein Sprecher des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauer (ÖVP) bestätigte die Gehaltserhöhung mit Jahresbeginn. Bürgermeister erhalten, gestaffelt nach Einwohnerzahl, zwischen 5.120,10 Euro und 9.174,70 Euro. Die Höchststufe gilt in den Gemeinden Wals-Siezenheim, Saalfelden am Steinernen Meer und Hallein. Für die Stadt Salzburg gibt es eine Sonderregelung. Ab Jänner dürfen sich die Bürgermeister dann über ein höheres Plus am Lohnzettel freuen.