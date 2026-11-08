Hammer-Gerücht um Marko Arnautovic (37)

ÖFB-Rekordspieler soll seinem Technischen Direktor bald nach "Hause" folgen.

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Wie oe24 bereits berichtete, ist der Abgang von Marko Arnautovic beim serbischen Rekordmeister beschlossene Sache. Schon im Winter soll der heimische Fußball-Star Belgrad verlassen, obwohl sein Millionen-Vertrag noch bis Sommer 2027 läuft.

Eine Rückkehr nach Österreich ist zwar Thema, doch nun deutet sich ein überraschendes Szenario in Deutschland an. Dort spielte der 37-jährige Angreifer bereits vor 14 Jahren (von 2010 bis 2013) für Werder Bremen – damals gemeinsam an der Seite von Marko Marin.

Marin fungierte zuletzt als Technischer Direktor bei Roter Stern Belgrad und galt als maßgeblicher Wegbereiter dafür, dass Arnautović im Sommer 2025 nach Serbien wechselte. Nun berichten deutsche und serbische Medien über einen Wechsel Marins auf die Führungsebene in Deutschland.

Marin machte Arnie zum Top-Verdiener

Sollte Marko Marin Roter Stern verlassen, würde Arnautović seinen wichtigsten Fürsprecher und Förderer verlieren. Marin holte seinen ehemaligen Werder-Teamkollegen einst mit einem geschätzten Gehalt von 2,5 Millionen Euro pro Saison zu Roter Stern.

Vor dem Hintergrund eines personellen Umbruchs in Belgrad wird in serbischen Medien intensiv darüber spekuliert, ob Marin seinen langjährigen Vertrauten im Falle eines Amtsantritts bei einem deutschen Klub direkt mitnehmen könnte.

Klub braucht einen Torjäger

Als potenzielle Adresse gilt der deutsche Zweitligist Hannover 96. Der Klub rangiert derzeit im Niemandsland in der 2. Bundesliga und hat mit einer überschaubaren Torausbeute zu kämpfen. Einen erfahrenen Goalgetter wie Arnautović könnte die Offensive von Ex-Bayern-Star Sandro Wagner dringend gebrauchen.

Eines scheint fix zu sein: Ein möglicher Transfer zum österreichischen Rekordmeister dürfte aktuell kein Thema sein. Nach dem 6:0-Sieg gegen den WAC stellte Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup klar: "Ich arbeite mit den Spielern, die mir zur Verfügung stehen und darauf liegt mein Fokus. Alles andere sind Spekulationen."