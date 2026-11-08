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Möglicher Auslöser

Kompany: Hoeneß spricht über Rückkehr-Datum

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Bayern Munich's Belgian head coach Vincent Kompany arrives for the German first division Bundesliga football match between Schalke 04 and FC Bayern Munich in Gelsenkirchen, western Germany on September 5, 2026. Bayern Munich's Belgian head coach Vincent Kompany is in hospital after collapsing during training, the club announced on October 23, 2026. (Photo by UWE KRAFT / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
© APA/AFP/UWE KRAFT
Cheftrainer Vincent Kompany wird nach seiner Hirnhautreizung laut Einschätzung von Uli Hoeneß schon bald ins Training des deutschen Meisters Bayern München zurückkehren.
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"Nach der Länderspielpause jetzt in zwei, drei Wochen wird er wieder auf der Bank sitzen", sagte der Club-Ehrenpräsident am Sonntag dem Bayerischen Rundfunk. Kompany war vor gut zwei Wochen zusammengebrochen und ins Krankenhaus gekommen. Dort wurde eine Hirnhautreizung diagnostiziert.

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Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß © IMAGO/Ulrich Wagner

Seitdem wurde der Belgier von Co-Trainer Aaron Danks vertreten. "Ich glaube, das war eine ganz schwer verschleppte Grippe", ergänzte Hoeneß. "Der hat einen totalen Stress, der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, das war einfach zu viel."

Vertreter Danks: "Scheint auf einem guten Weg"

Co-Trainer Danks hatte am Freitag vor der Partie gegen Mainz berichtet: "Ich hatte ein paar richtig gute Telefonate mit Vincent in den vergangenen Tagen. Er wirkt positiv. Er scheint auf einem guten Weg zur kompletten Erholung."

Einen Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Training aber gebe es nicht. "Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren. Natürlich wünschen wir alle uns ihn zurück - so schnell wie möglich."

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Unter der Regie von Kompany-Assistent Danks haben die Bayern mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer in fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden geholt. Sie sind Tabellenführer in der Bundesliga, erreichten das DFB-Pokal-Achtelfinale und wahrten die Chancen auf den direkten Achtelfinal-Einzug in der Champions League.

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