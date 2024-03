Zug crasht in Audi – 38-jährige Lenkerin tot

Im oberösterreichischen Schalchen (Bezirk Braunau) kam es am Donnerstag zu einem schrecklichen Unfall auf einem Bahnübergang.

Zur falschen Zeit am falschen Ort: Donnerstag, kurz vor 17 Uhr ereignete sich auf dem unbeschrankten Bahnübergang an der Schulstraße in Schalchen eine Tragödie. Eine 38-Jährige muss die sich nähernde Garnitur der Mattigtalbahn wohl übersehen und der Lokführer die Frau im schwarzen Audi zu spät gesehen haben.

Jedenfalls prallte der Zug gegen den Pkw und schleifte den Wagen über 100 Meter weit mit, ehe er zum Stillstand kam. Durch den schweren Aufprall erlitt der Audi Totalschaden.

Die Feuerwehren aus Schalchen und Mattighofen sowie die Rettungskräfte waren zwar rasch vor Ort. Die 38-Jährige konnte jedoch nur mehr tot aus dem Wrack geborgen werden – sie hatte den fatalen Crash nicht überlebt.

Der Lokführer und die Insassen der Mattigtalbahn blieben bei dem Unfall unverletzt. Wegen der Aufräumarbeiten musste der Bahnverkehr zwischenzeitlich eingestellt werden.