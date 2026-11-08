4. Mal ausgewechselt
Schon wieder verletzt: So geht es mit Neuer weiter
Zum mittlerweile vierten Mal wurde der Bayern-Torhüter im Jahr 2026 verletzt ausgewechselt – und damit mindestens doppelt so oft in einem Jahr wie jemals zuvor.
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Beim 2:1 gegen Mainz 05 am Samstag ging der Torhüter vor dem vermeintlichen 1:1 der Mainzer zu Boden. Zuvor war der 41-Jährige an einer Flanke vorbeigesegelt. Zwar wurde der Torjubel wegen Abseits abgebrochen, der Neuers Probleme aber nicht.
An selber Stelle verletzt
Ersatz Jonas Urbig musste wieder einmal für die eigentliche Bayern-Nummer-eins einspringen. Der 23-Jährige ist aber nur mehr einen Einsatz hinterher.
Nach 40 Minuten war für den Kapitän also Schluss, laut Klub-Kreisen gab der bereits lädierte rechte Fuß beim Absprung nach. Genau diese Blessur kostete ihn zuletzt fünf Spiele.
Wann folgt das Karriere-Ende?
Obwohl Neuer nach dem Spiel ohne Bandage zu sehen war, suchte er laut "Kicker"-Informationen bereits am Sonntag einen Spezialisten auf.
Durch die anstehende Länderspielpause hat Neuer immerhin Zeit, sich zu kurieren. Fragen nach einem baldigen Karriere-Ende des 41-Jährigen werden damit aber nicht verstummen.
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