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4. Mal ausgewechselt

Schon wieder verletzt: So geht es mit Neuer weiter

Sport Redaktion
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epa13360574 Goalkeeper Manuel Neuer of Munich reacts during the German Bundesliga soccer match between 1. FSV Mainz 05 and FC Bayern Munich in Mainz, Germany, 07 November 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
© EPA
"Jetzt ist schon wieder was passiert." Mit diesen Worten beginnen die Brenner-Romane von Wolf Haas. Mittlerweile kann man damit aber auch Manuel Neuers Saison beschreiben.
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Zum mittlerweile vierten Mal wurde der Bayern-Torhüter im Jahr 2026 verletzt ausgewechselt – und damit mindestens doppelt so oft in einem Jahr wie jemals zuvor.

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Beim 2:1 gegen Mainz 05 am Samstag ging der Torhüter vor dem vermeintlichen 1:1 der Mainzer zu Boden. Zuvor war der 41-Jährige an einer Flanke vorbeigesegelt. Zwar wurde der Torjubel wegen Abseits abgebrochen, der Neuers Probleme aber nicht.

An selber Stelle verletzt

Ersatz Jonas Urbig musste wieder einmal für die eigentliche Bayern-Nummer-eins einspringen. Der 23-Jährige ist aber nur mehr einen Einsatz hinterher.

Nach 40 Minuten war für den Kapitän also Schluss, laut Klub-Kreisen gab der bereits lädierte rechte Fuß beim Absprung nach. Genau diese Blessur kostete ihn zuletzt fünf Spiele.

Bayern Munich's German midfielder #06 Joshua Kimmich (C) fails to keep the ball out of Bayern Munich's German goalkeeper #01 Manuel Neuer's goal before the goal was disallowed by VAR during the German first division Bundesliga football match between Mainz 05 and FC Bayern Munich in Mainz, south-western Germany on November 7, 2026. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Beim vermeintlichen Gegentor verletzte sich Neuer © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Wann folgt das Karriere-Ende?

Obwohl Neuer nach dem Spiel ohne Bandage zu sehen war, suchte er laut "Kicker"-Informationen bereits am Sonntag einen Spezialisten auf.

Durch die anstehende Länderspielpause hat Neuer immerhin Zeit, sich zu kurieren. Fragen nach einem baldigen Karriere-Ende des 41-Jährigen werden damit aber nicht verstummen.

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