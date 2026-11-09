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Fremdgeh-Geständnis

Droht Nvidia-Boss Huang jetzt die teuerste Scheidung der Welt?

Online Redaktion
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Ein Mann mit grauen Haaren spricht mit einer lächelnden Frau in einem Restaurant.
© AFP
Jensen Huang räumt eine Affäre mit einer mutmaßlichen China-Spionin ein. Die Enthüllungen erschüttern die Börse und stürzen den Nvidia-Chef in eine schwere Krise.
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Am Samstag räumte Jensen Huang die Affäre ein und erklärte, er habe damit seine Familie verletzt. "Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe", so Huang. "Nvidia" leitete eine interne Untersuchung ein, nachdem Berichte über Kontakte des Vorstandschefs zu einer Führungskraft des singapurischen Unternehmens "Megaspeed" bekannt wurden. Die aus China stammende Frau soll Informationen an das chinesische Ministerium für Staatssicherheit weitergeleitet haben. China bestreitet die Vorwürfe. Die Börse reagierte umgehend auf die Enthüllungen, und der Aktienkurs sackte massiv ab.

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Aktienkurs bricht ein

Die Märkte reagierten nervös: Der Kurs der Nvidia-Aktie sackte international und an den Börsen vor dem US-Handelsstart zeitweise um mehr als sieben Prozent ab. Dies vernichtete etwa 180 Milliarden Euro an Börsenwert. Anleger sorgen sich um den Tech-Riesen, dessen Chips essenziell für KI-Anwendungen in Rechenzentren sind.

Drei Personen gehen gemeinsam in einem Restaurant, eine trägt eine Plastiktüte in den Händen.
Alice Huang (Mitte, teilweise verdeckt) und Nvidia Chef und Mitgründer Jensen Huang (r., im schwarzen T-Shirt) © AFP

Ehe und Vermögen

Auch Huangs Privatleben steht auf dem Spiel. Seit über 40 Jahren ist er mit seiner Frau Lori verheiratet. Sie lernten sich während ihrer College-zeit kennen und haben zwei Kinder. Sollte das während der Ehe aufgebaute Vermögen als gemeinschaftliches Ehevermögen gelten, könnte eine Scheidung laut Medienberichten drastische finanzielle Folgen haben und Lori Huang einen Milliardenbetrag einbringen – laut der Wirtschaftszeitung "Livemint" gar mehr als 80 Milliarden Dollar.

Ein Paar posiert elegant gekleidet auf dem roten Teppich der Breakthrough Prize Verleihung.
Nvidia-Präsident und CEO Jensen Huang und seine Frau Lori Huang © AFP

Ähnliche hochkarätige Scheidungen im Silicon Valley von Tech-Milliardären wie Jeff Bezos oder Bill Gates zeigten in der Vergangenheit bereits immense finanzielle Dimensionen.

Internationale Dimension

Der Fall zieht auch politische Kreise: Trotz früherer Warnungen von US-Geheimdiensten pflegte der gut vernetzte CEO die Kontakte. Experten sprechen von einem der größten Coups der chinesischen Geheimdienste. Welche weiteren Konsequenzen dem Unternehmen und Huang drohen, bleibt abzuwarten.

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