Aufregung: Fast Food gibt es bald auch auf der Skihütte

Die Fast-Food-Kette KFC stürmt die Berge und bietet nun die frittierten Hähnchen zwischen 1700 und 2123 Metern Seehöhe an. Ab Dezember 2026 geht es in den Alpen los.

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Germknödel, Bernerwürstel und Kaiserschmarrn gehören zum Standard auf der Skihütte. Doch in zwei beliebten Wintersportarten soll es künftig auch die knusprigen Hühnchen von Kentucky Fried Chicken (KFC) geben.

Gegenwind in den sozialen Medien

In den Edel-Skiorten Madonna di Campiglio und Cortina d’Ampezzo gibt es ab dem 5. Dezember 2026 künftig Bucket und Zinger Burger.

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Doch die Pläne sorgen bereits jetzt für Gegenwind. Bei Naturschützern, entsetzten Einheimischen und lokalen Politikern sorgt die Aktion für Aufregung.

In den sozialen Netzwerken wie etwa auf Instagram beschweren sich User bereits über Sushi auf 2.000 Metern Höhe. Jetzt kommt mit dem Hähnchen-Riesen der nächste "Kultur-Schock" auf die Skihütten zu, befürchten viele.

Tullio Serafini, Chef des Tourismusverbandes von Madonna di Camiglio, platze schon öffentlich der Kragen: "Unsere alpine Identität lässt sich nicht improvisieren und erschöpft sich nicht in einer kommerziellen Partnerschaft!"

Umweltorganisationen wie L’AltraMontagna halten mit ihrer Kritik ebenfalls nicht hinter dem Berg. Sie warnen vor Frittierfett und einer Müll-Explosion auf über 2.000 Metern Höhe.

Sie fürchten das Ende der alpinen Gemütlichkeit und eine gigantische Müll-Lawine in der unberührten Natur.